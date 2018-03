Una pareja de turistas españoles es agredida en la ciudad tunecina de Kef La mujer desmiente que se tratara de un robo, como afirman las autoridades locales, y denuncia que fue «un ataque terrorista» y que el agresor «gritó 'Alá es grande'» EFE Túnez Sábado, 31 marzo 2018, 18:28

Una pareja de turistas españoles ha sufrido un ataque de arma blanca este sábado en la ciudad del Kef, a 200 kilómetros de la capital tunecina, según un comunicado de prensa publicado por el Ministerio del Interior.

Fuentes del ministerio confirmaron que se trata de un agresor de ideología takfirista (musulmanes que señalan a los infieles) y que ha sido detenido gracias a la colaboración ciudadana que trató de impedir el ataque y avisó a las fuerzas de seguridad.

La pareja se encontraba visitando el sitio arqueológico romano de la ciudad cuando fue atacada por un individuo que les siguió hasta la salida del sitio turístico. Las dos víctimas, que sufren heridas superficiales en el rostro y el vientre, fueron evacuadas con urgencia al hospital regional de Kef donde, según una fuente médica, «se encuentran en buen estado aunque todavía en shock tras lo sucedido».

Según ha relatado la mujer, «la gente se abalanzó» sobre el agresor y socorrió a la pareja herida. «Nos han apuñalado, aunque afortunadamente el cuchillo no estaba lo bastante afilado porque, si no, no estaríamos vivos», ha explicado. El agresor le provocó a ella «heridas en el cuello» y a su pareja «en el cuello y en la tripa» por las que les dieron puntos, aunque ha señalado que «estamos bien». La víctima ha desmentido asimismo que se tratara de un robo, como afirmaron las autoridades tunecinas. «Ha sido un ataque terrorista. No quería nada, tenemos todo lo que llevábamos. Gritó 'Allah Akbar' cuando nos atacó", ha insistido.

Según han corroborado fuentes del Ministerio del Interior, el agresor, que sufre problemas psiquiátricos, fue detenido gracias a la colaboración ciudadana que trató de impedir el ataque y avisó rápidamente a las fuerzas de seguridad.