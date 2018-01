Oxígeno para el Gobierno

No me sorprende la afirmación de este viernes de Donald Trump en el Foro Económico Mundial en Davos sobre los medios de comunicación: «Hasta que no he sido político no me he dado cuenta de lo maligna y falsa que puede llegar a ser la prensa». Ya sabemos que no hay mejor defensa que un buen ataque y que siempre es más fácil culpar a los periodistas de los errores y fracasos que a uno mismo. Creo que la mayoría de los políticos considera malvada a la prensa y comparten lo expresado por el presidente norteamericano. Serían felices sin prensa, sin nadie que les controle, vigile o publiquen lo que ocultan. Trump ha sabido utilizar como nadie los mensajes falsos para alcanzar el poder. Está en la batalla contra los medios de comunicación, silenciarlos y amordazarlos, evitar que la verdad sea capaz de tumbarle.

