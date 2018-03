Marta Rovira no acude al Supremo y huye de España

La delegación de ERC, «sorprendida» por la huida de Rovira

La delegación de ERC se ha declarado hoy, en su conjunto, «muy sorprendida» por la no comparecencia de su secretaria general, Marta Rovira, ante el Tribunal Supremo y el portavoz en el Congreso, Joan Tardá , ha asegurado incluso que no tenía «ni la más remota idea».

Sin embargo y pese a desconocer que Rovira no pensaba acudir al Supremo y ha hecho pública una carta, colgada en la web de ERC, en la que afirma que se va «al exilio», el diputado de ERC Gabriel Rufián ha comentado que la decisión de Rovira no le extraña. En la misma línea, el diputado de ERC, Antonio Castellá, ha señalado que el hecho de que Rovira no haya comparecido constata que «nada es normal». Castellá ha añadido quien complica las cosas no es Rovira no acudiendo al Supremo sino el Gobierno «no arreglando las cosas».