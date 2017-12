Así es el marido de Inés Arrimadas: un nacionalista que se mantiene en segundo plano 00:24 En sus redes sociales se pueden leer comentarios como «Cataluña no es España» o «el pueblo catalán ha demostrado un excelente civismo a través de la Vía Catalana hacia la Independencia» IDEAL.ES Jueves, 21 diciembre 2017, 12:16

Inés Arrimadas y Xavier Cima son polos opuestos politicamente hablando. Mientras que la líder de Ciudadanos en Cataluña apuesta por la unidad de España, su marido es un convencido nacionalista.

Según recoge ABC, en el currículum político de Cima figura haber trabajado como diputado por Convergència Democràtica de Cataluña. En sus redes sociales se pueden leer comentarios como «Cataluña no es España» o «el pueblo catalán ha demostrado un excelente civismo a través de la Vía Catalana hacia la Independencia».

Cima, eso sí, no concurrió a las elecciones de 2015 en la lista de Junts Pel Sí. El político de 38 años abandonó su cargo como concejal en el Ayuntamiento de Ripoll en abril de 2016. «Mi vida profesional ha dado un giro y no puedo dedicarme al Ayuntamiento tanto como querría. No tengo la cabeza en Ripoll», explicó

Actualmente, Cima estudia Administración y Dirección de Empresas en la Universitat Oberta de Catalunya y ha puesto en marcha, junto a otros jóvenes exdiputados, el Think Tank 2050.