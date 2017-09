La madre de Rocío Cortés desvela en televisión un detalle desconocido sobre su muerte 01:00 Los padres de la malograda mujer sevillana que murió tras dar a luz han visitado 'La mañana' IDEAL.ES Viernes, 15 septiembre 2017, 11:18

Juan Cortés y Mari Carmen Núñez, padres de Rocío Cortés, han acudido al plató de 'La mañana' de TVE con Silvia Jato para hablar de las novedades sobre la investigación del caso en el que murió su hija tras ser aplastada por un ascensor del hospital de Valme después de dar a luz. La joven "no estaba sedada" a pesar de lo que dijeron las primeras informaciones según revela su madre.

"Mi hija salió y no estaba sedada porque conoció a su hija Triana -recién nacida-" sostiene Mari Carmen Núñez. Pese a ello, con la investigación en marcha, la familia asegura que lo único que quiere "es que mis nietos no se queden desamparados". Juan Cortés, padre de Rocío, tiene claro que el ascensor no funcionaba. El mismo, que permanece precintado desde el momento en que se produjo la muerte, tenía un funcionamiento irregular y no estaba bien según consta en un informe en poder del padre. Tal y como el propio Juan Cortés declara, a modo de ejemplo, "usted no me ha pasado la ITV en condiciones".

La familia de la joven está reclamando justicia y lo hace a través de las instituciones. En un pleno del parlamento andaluz fueron invitados para presenciar un debate sobre el funcionamiento del ascensor pero Juan asegura que "abandoné el pleno porque subió un parlamentario que no estaba documentado, me indigné tanto que me fui". Va más allá "si Marina Álvarez -consejera de Sanidad- estaba desinformada, él más". No obstante, recala que "no se trata de culpar a nadie hasta que no salga toda la investigación".