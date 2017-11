El llamamiento del abogado de 'La Manada': "No piensen lo que parece que es lo lógico y lo común" 03:12 Agustín Martínez Becerra. / EFE "Plantéense por un momento que tienen que escuchar a todas las partes, no prejuzguen, no valoren" EP Lunes, 20 noviembre 2017, 11:03

Agustín Martínez Becerra, abogado de tres de los acusados por la violación grupal a una chica de 18 años en los Sanfermines de 2016, ha afirmado que él intenta "utilizar todos los medios que puedan existir de prueba desde el máximo respeto a la denunciante".

En el inicio de la segunda semana del juicio por estos hechos, Martínez Becerra, en declaraciones a los medios a su llegada al Palacio de Justicia de Pamplona, se ha pronunciado sobre la incorporación a la causa de una foto publicada por la joven en redes sociales: "Entendemos que ese es un medio absolutamente clarificador y a partir de ahí ustedes podrán el martes de la semana que viene —día de exposición de las conclusiones— escuchar cuál es el motivo por el que se aporta eso y cuáles son las conclusiones que se sacan a partir de esa prueba".

El abogado ha añadido que "los jueces lo tendrán que valorar, pero en ningún caso se está produciendo ningún ataque a la intimidad, ningún ataque a la persona que denuncia y absolutamente nada de lo que parece que se está transmitiendo a la opinión pública".

"Plantéense por un momento que tienen que escuchar a todas las partes, no prejuzguen, no valoren, no piensen lo que parece que es lo lógico y lo común, ya podrán observar el análisis de las pruebas que hacen el fiscal y las acusaciones y el que hacemos nosotros y después saquen sus conclusiones", ha dicho.

Martínez Becerra ha avanzado que es posible que este martes se vean en el juicio los vídeos grabados por los acusados con teléfono móvil.

El letrado ha sido crítico también con las declaraciones que realiza el abogado de la acusación a los medios y se ha preguntado "a ver por qué puerta sale hoy el letrado de la acusación, si opta por salir por aquí o en función de cómo vaya el juicio opta por salir por la puerta del juzgado de guardia". "Efectivamente, yo siempre suelo llevarle la contraria a sus manifestaciones, normalmente porque suelo decir lo que ha pasado dentro del juicio, no lo que quiero que haya pasado, que es lo que viene haciendo normalmente él", ha indicado.

Martínez Becerra ha criticado igualmente que el abogado de la acusación manifestara que la apertura al público del juicio interesaba a las "marujas" y que era una cuestión "neutra", algo que en opinión de la defensa es "cuanto menos indignante, una absoluta falta de respeto".

"Imaginaos que yo hubiese hecho estas declaraciones. A mí no es que me hubiera caído lo más grande, sino que cualquiera sabe lo que me hubiera pasado. Yo no lo opino así, he intentado en todo momento que todo el mundo, no las marujas, porque me parece un término despectivo, sino todas las mujeres y hombres que vean los medios de comunicación puedan saber exactamente qué está pasando aquí dentro pero este es el perfil, según él son las marujas las que pretenden tener información", ha afirmado.