Investigan un vídeo sexual grabado en Canarias que se ha vuelto viral Una mujer pasea en bicicleta completamente desnuda a plena luz del día en una calle llena de turistas. EP Viernes, 22 diciembre 2017, 11:48

Un vídeo con contenido sexual grabado en Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé (Gran Canaria) se ha hecho viral. En el mismo aparece una mujer desnuda en bicicleta paseando por una calle llena de turistas. Al parecer, se trata de una actriz grabando un vídeo pornográfico y la policía lo investiga como un delito de escándalo público.

Al respecto, al ser cuestionado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por si este tipo de vídeos deberían sancionarse por poder perjudicar el destino, el jefe del Ejecutivo regional admitió no haberlo visto, por lo que afirmó desconocer cuál era la actitud de la persona que lo protagonizaba. De todos modos, dijo que "es muy complicado" saber donde "está el límite de la privacidad, no privacidad, la libertad de expresión o no, quien grabó o no y, por donde circula".