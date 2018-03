Los independentistas, a la desesperada CARTA DEL DIRECTOR La situación es grave no hoy sino desde que los independentistas comenzaron a vulnerar la ley. Están en prisión o fugados por querer imponer una forma de gobierno y la desintegración del Estado. Desesperados, hasta querían colar un gol con un debate de investidura exprés, pero han metido el balón en propia meta. Sabían los riesgos que corrían, a lo que se exponían y ahora lo están pagando Marta Rovira. / EFE EDUARDO PERALTA Domingo, 25 marzo 2018, 12:40

El Código Penal castiga con penas de 15 a 25 años de prisión a quienes hayan inducido, promovido o sostenido una rebelión. El auto del magistrado del Supremo Pablo Llarena explica con argumentos los indicios para el procesamiento de quienes encabezan el independentismo catalán. La hoja de ruta que se marcaron con la consulta unilateral e ilegal, la declaración de independencia, el período transitorio y la desconexión, proclamaba sus intenciones finales, que no frenaron pese a las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional, que también recoge Llarena, así como los episodios de violencia contra policías nacionales o miembros de la Guardia Civil, ante la vergonzante inacción de los mozos.

La situación es grave no hoy sino desde que los independentistas comenzaron a vulnerar la ley. Están en prisión o fugados por querer imponer una forma de gobierno y la desintegración del Estado. Desesperados, hasta querían colar un gol con un debate de investidura exprés, pero han metido el balón en propia meta. Sabían los riesgos que corrían, a lo que se exponían y ahora lo están pagando. La Justicia cumple con su obligación. La política quizá no haya ocupado el lugar que debería. Unos no han parado de caminar por un suelo que no existía y otros se han quedado petrificados, pero todos tienen su responsabilidad. Si patético fue el discurso de no investidura de Turull, políticamente y judicialmente correcto para salvar cualquier otra acusación, la víspera de su entrada en prisión, no lo es menos la fuga de Marta Rovira, con lo que se demuestra que el juez tiene razón con lo de evitar el riesgo de huida.

