El Gobierno pone en duda la solidez del ascenso de Ciudadanos Íñigo Méndez de Vigo. / Efe El Ejecutivo confía en que en 2020 se valore su gestión mientras el PP asume que el partido y los ministros tendrán que hacer un esfuerzo NURIA VEGA Madrid Viernes, 12 enero 2018, 20:23

Perder los nervios no concuerda con el tono del Gobierno de Mariano Rajoy. Y menos en público. Hace meses que las encuestas advierten sobre una tendencia al alza de Ciudadanos en detrimento del PP. Pero el Ejecutivo se aferra a su experiencia pasada, cuando en 2015 los pronósticos preelectorales fueron más generosos que las urnas con Albert Rivera, para calmar las aguas internas. «No hay elecciones legislativas hasta junio de 2020 -mantuvo hoy Íñigo Méndez de Vigo- y espero que entonces se vean los frutos de la acción gubernamental».

El calendario del portavoz del Ejecutivo es el que fijó Rajoy el pasado diciembre. Hay tiempo suficiente, confía el PP, para apuntalar el relato de la gestión «eficaz». También para que los votantes de Ciudadanos, añadió Méndez de Vigo, juzguen a un partido «que después de haber ganado en Cataluña, ha abandonado cualquier voluntad de gobernar» y que niega su ayuda para que los populares tenga grupo propio en el Parlamento catalán.

Pero que las urnas no vayan a abrirse en un mes no significa que no preocupen tanto los barómetros del CIS como las encuestas que van publicándose. Sobre todo, porque urge llegar a las elecciones municipales y autonómicas de 2019 con los deberes hechos. Y Ciudadanos presiona.

Según el sondeo de Metroscopia, dado a conocer este viernes por El País, la formación de Albert Rivera se situaría en cabeza y obtendría a día de hoy un 27,1% de los sufragios, cuatro puntos más que el PP, relegado a segunda posición. «Las encuestas cuando no hay elecciones funcionan de una manera y cuando hay elecciones, de otra», relativizó el portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros. Pero, aun compartiendo el análisis, en el PP reclaman reaccionar.

Puesta a punto

Rajoy reunirá el lunes a la Junta Directiva Nacional de los populares y anunciará una batería de actos para poner el partido a punto en 2018. Fuentes de la formación barajan una posible convención para revisar las ideas del proyecto político. Pero también asumen que los dirigentes del PP y los ministros deben incrementar ya su presencia pública.

Desde las organizaciones territoriales piden al Ejecutivo «hacer política», no acomodarse en la gestión gris y construir un discurso más emocional que llegue al electorado. «Yo sí creo que el Gobierno, pero no ahora, sino en todo momento, debe explicar sus iniciativas», reconoció hoy Méndez de Vigo, aunque sostuvo que eso es lo que se viene haciendo.

El portavoz alegó que la acción del Ejecutivo es «lenta, pero inexorable» y que habrá que esperar para contemplarla en su totalidad. En todo caso, recordó que su capacidad legislativa depende del resto de partidos cuando el PP en el Congreso no cuenta con mayoría suficiente. En este sentido, reclamó colaboración, también al PSOE, para salvar los Presupuestos y no condenar la legislatura al bloqueo político.