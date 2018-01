Un funcionario español lleva 15 años enlazando bajas con vacaciones Centro psiquiátrico Doctor Esquerdo de Alicante, donde 'trabaja' el funcionario. "Al final se juntan pequeñas cosas que te impiden trabajar", confiesa L.V.Y.E.C.A Jueves, 18 enero 2018, 10:21

Uno, dos, tres, cuatro meses… así hasta que han transcurrido 15 años. Ese es tiempo en que un funcionario del centro psiquiátrico Doctor Esquerdo de Alicante lleva sin trabajar tras enlazar varias bajas con vacaciones y percibiendo la remuneración desde la diputación. De hecho, las autoridades administrativas han contratado a un auxiliar de enfermería como su sustituto. Según la versión del protagonista, “al final se juntan pequeñas cosas que te impiden trabajar”. ¿Cómo lo hizo?

Una fuente sindical le tildó de "absentista patológico que ha ido buscándose la vida para estar siempre de baja"

Según ‘Diario Información’, sindicatos, compañeros de trabajo y la propia diputación recalcaron que la forma de actuar era idéntica de manera periódica y siempre agarrándose a los límites de la legalidad. Por ello mantiene su condición de funcionario público.

Un cambio en la normativa de 2011 le obligaba a trabajar entre baja y baja durante medio año, pero sus compañeros cuentan que declaró su incapacidad para cumplir con sus funciones. Solo se presenta media hora los jueves.

“Es una sinvergonzonería que no se puede admitir. Si no es apto para trabajar que le den una incapacidad”

Una fuente sindical le tildó de “absentista patológico que ha ido buscándose la vida para estar siempre de baja”. El diputado de Personal, Alejandro Morant, culpa a la Seguridad Social de no haberle otorgado la incapacidad: “Es una sinvergonzonería que no se puede admitir. Si no es apto para trabajar que le den una incapacidad”.