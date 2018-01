El emotivo mensaje del padre de Diana Quer a a la madre de 'El Chicle': “Señora, tiene todo mi perdón" 01:21 Juan Carlos Quer, entrevistado en la Cadena Ser. Juan Carlos Quer cuenta cómo vivió la amargura de aquella madrugada en que fue encontrado el cadáver de su hija IDEAL.ES Viernes, 19 enero 2018, 11:40

Juan Carlos, el padre de Diana Quer, concedió una entrevista a la cadena SER para tratar cómo se sucedieron los acontecimientos desde que fue localizado el cadáver de su hija hasta hoy. Horas después del multitudinario funeral por la joven, su progenitor reconoció haber llamado a la madre de ‘El Chicle’ para mostrarle “todo mi perdón” ya que “no es la culpable”. Además, confesó no haber tenido “fuerzas” para ver el cadáver de su hija “por razones obvias”.

En declaraciones a ‘Hoy por Hoy’, Juan Carlos Quer dijo haber llamado aquella larga madrugada a su exmujer, Diana. “La llamé sobre las cuatro y media de la madrugada para subir a Galicia a recoger los restos de mi hija, porque no quería que volviera sola a Madrid. Le dije que no subiera, ni ella ni Valeria, porque iba a ser muy duro. Subía yo”, manifestó.

"Sí hablé con el responsable de Patología de la autopsia para conocer sus impresiones y que me informase de cómo lo iban a hacer. Por supuesto, con el máximo respeto. Pero no vi el cuerpo de mi hija. No tuve ni fuerzas, ni quise"

Una vez en la región, el padre de Diana Quer no quiso ver el cadáver de su hija “por razones obvias”. “Sí hablé con el responsable de Patología de la autopsia para conocer sus impresiones y que me informase de cómo lo iban a hacer. Por supuesto, con el máximo respeto. Pero no vi el cuerpo de mi hija. No tuve ni fuerzas, ni quise”, subrayó.

Además, recordó la conversación que tuvo con la madre del asesino confeso de su hija: “La llame para decirle que tenía todo mi perdón. Le dije ‘señora, usted no es la culpable’. Te puedo asegurar que en un entorno tan pequeño como es Rianxo, esa persona está condenada de por vida”.

Juan Carlos Quer, que ya pidió respeto para Diana y su familia, también aprovechó su presencia ante el micrófono para pedir el apoyo social para que se apruebe en este país la prisión permanente revisable para casos extremos de violación y asesinato de la víctima. En su momento solicitó una condena “ejemplar” para José Enrique Abuín, ‘El Chicle’.

También recalcó haber formado la plataforma ‘Tu protección es nuestra lucha’ junto con otras familias que han sido víctimas de sucesos similares como Marta del Castillo o Mari Luz Cortés: “Lo único que buscamos transmitir es que queremos proteger a nuestros hijos”.

"De mi hija solo he recibido cariño. Por su carácter extremamente bondadoso y elegante ha cubierto una misión. Tan solo la hemos tenido 18 años"

Finalmente, el padre de Diana Quer, visiblemente emocionado, recordó a su hija como esa persona que les enseñó “a amar la vida”. “De mi hija solo he recibido cariño. Por su carácter extremamente bondadoso y elegante ha cubierto una misión. Tan solo la hemos tenido 18 años. Ahora está con su hermana Carolina, que falleció cuando ella nació. Desde el cielo va a ayudar a su hermana Valeria y a su madre”, sentenció.