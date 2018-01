«El que duerme en cajeros es porque quiere»: la polémica frase de un político del PP José María López Martínez, responsable de Atención a Personas, afirma que «nadie duerme en la calle si acude al Ayuntamiento a pedir ayuda» IDEAL.ES Jueves, 4 enero 2018, 10:16

José María López Martínez, concejal del Partido Popular en Cuenca, ha saltado a la fama recientemente por unas declaraciones controvertidas. Bajo su punto de vista, el encargado de la parcela dedicada a la Atención de Personas en la ciudad, allí “no duerme nadie en la calle si acude al Ayuntamiento a pedir ayuda. Si lo hace, es por decisión propia”.

Según recoge ‘Periodicoclm’, así lo hizo constar durante el último pleno municipal de diciembre, donde recalcó que “cada uno es libre para estar excluido o intentar no estarlo”. “Dormir en la calle es una opción personal”, añadió.

Según Martínez, “hay gente que no quiere saber nada de los servicios sociales” y deciden “dormir en cajeros”. “Si un señor decide eso, no me puedo meter con la libertad de las personas”, concluyó.