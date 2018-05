El ex director del Cardenal Cisneros cree que Aguirre «llamaba al resto de los profesores» para favorecer a Pablo Casado Alberto Pérez de Vargas reconoce que «había interés» en la Comunidad de Madrid por su situación académica EUROPA PRESS MADRID Jueves, 17 mayo 2018, 09:25

El exdirector del CES Cardenal Cisneros Alberto Pérez de Vargas cree que «no hay razón para sospechar» que el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, recibiera allí trato de favor para terminar su carrera de Derecho, aunque reconoce que «había interés» en la Comunidad de Madrid por su situación académica.

Pérez de Vargas se refería al año 2007, cuando él dirigía este centro universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y Pablo Casado, que obtuvo aquel año un escaño en la Asamblea de Madrid, llegó con su expediente desde ICADE para terminar la carrera de Derecho y allí «pasó por todo lo que tenía que pasar» hasta completar los estudios.

«No hay ninguna razón para sospechar que le aprobaran por un favor, que por otra parte es rarísimo en la Universidad, porque te puede caer mejor o peor y eso puede influir en tu forma de calificar, pero es muy difícil que alguien tergiverse la calificación de un alumno», ha señalado en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

No obstante, reconoce que «Casado era un muchacho prometedor para las filas del PP y tenía muy buenas amistades en la Comunidad de Madrid» y él, como director del Cisneros, era «consciente del interés que tenían» en la administración por él.

«El alumno llegó allí con dos profesores, me lo presentaron como secretario o presidente de Nuevas Generaciones del PP, estuvo en mi despacho, me explicó que venía de ICADE y que quería convalidar y me quería hacer llegar los programas para que yo se los hiciera llegar a los profesores», ha señalado en declaraciones a la SER recogidas por Europa Press.

Pérez de Vargas ha reconocido que «eso no es habitual, salvo que sea el hijo de un amigo que te lo manda». «Este era sin duda alguna un señor que venía naturalmente, de alguna forma cobijado o ayudado por las autoridades de la Comunidad, pero nada más que eso. No es que llegara con una carta de recomendación ni nada por el estilo», ha comentado.

En la misma línea, ha afirmado que «había en el ambiente una sensación de que era un personaje ligado a los 'propietarios' del centro», cuyo patronato preside el consejero de Educación y que por tanto está ligado al Gobierno regional. Dice que la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, «estaba interesada, aunque no más que eso».

Con todo, asegura que Aguirre «jamás» le llamó personalmente para pedirle «ningún tipo de intervención» sobre Pablo Casado, aunque cree que «sí llamaba al resto de los profesores». «No tengo prueba fehaciente de que eso ocurriera, pero no hay duda de que se trataba de alguien extraordinariamente bien visto», ha dicho en Onda Cero.