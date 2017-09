Desvelan nuevos datos del fallecimiento de Lucía Vivar: «Ocurrió entre tres y cinco horas antes» 00:38 El criminalista Lluís Duque, profesor universitario y especializado en Investigación y Policía Científica de los Mossos, lo afirma en función de la temperatura del cuerpo IDEAL.ES Lunes, 11 septiembre 2017, 10:58

Después de transcurrir más de un mes desde el fallecimiento de la pequeña Lucía Vivar, la investigación sigue planteando incógnitas de peso que hacen tambalear la hipótesis oficial. La magistrada encargada de dirigir el caso también sopesa la escasa probabilidad de que la pequeña caminase por las vías del tren en dirección a la localidad malagueña de Álora hasta llegar al punto donde fue encontrado el cadáver. Cuatro kilómetros que, según expertos, “es imposible” que recorriese por sí misma, sin un calzado adecuado y sin la iluminación necesaria. Un especialista consultado por los familiares sostiene que la pequeña murió “entre tres y cinco horas antes” en base a la temperatura del cuerpo.

Según recoge ‘La Vanguardia’, la jueza ha ordenado a la Guardia Civil que envíen todas las grabaciones que pudiesen existir y que captaran las vías del tren y los propios alrededores. Son las nuevas pistas que han ordenado investigar. También se señala a las cámaras de seguridad de una gasolinera, ubicada en una posible ruta de salida desde la estación. Una de ellas captó a Lucía corriendo por las vías la noche de la desaparición.

Se pretende esclarecer también cómo pudo llegar el chupete de Lucía hasta un banco localizado entre las dos expendedoras de billetes de la estación de Pizarra. Ambas se encuentran en dirección totalmente opuesta al trayecto recorrido supuestamente por la menor.

Atendiendo a la información aportada por citado medio, la familia ha aportado un estudio elaborado por el criminalista Lluís Duque, profesor universitario y especializado en Investigación y Policía Científica de los Mossos. En él, difiere sobre la hora del fallecimiento de la niña. La autopsia apuntó en torno a las 6 de la mañana por la temperatura del cuerpo.

Sin embargo, el especialista recalcó que no se le tomó hasta que el cuerpo llegó al Instituto de Medicina Legal. Bajo su punto de vista, “Lucía murió entre tres y cinco horas antes”. Una serie de interrogantes que no hacen más que enrevesar las causas del trágico suceso. A través de un comunicado, la abogada de los familiares, que creen que alguien raptó a la niña, advierte que no tomarán una “postura oficial” hasta que los nuevos informes sean evaluados correctamente. “Existen dudas más que razonables sobre la posibilidad de que Lucía Vivar recorriese sin ayuda de nadie dicho trayecto”, concluye.