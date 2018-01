Ciudadanos insta al Gobierno a poner fecha ya para el debate del estado de la Nación Villegas, durante la rueda de prensa celebrada tras la reunión ejecutiva de la formación naranja esta mañana en la sede de Madrid. / Efe La formación de Rivera asegura que el acuerdo de investidura está «congelado» y que no negociarán los Presupuestos hasta que el PP aparte a la senadora Barreiro MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Lunes, 29 enero 2018, 14:54

Ciudadanos sigue marcando distancias con el Gobierno. Tras una semana donde se ha evidenciado como nunca el mal momento que atraviesan las relaciones con el PP, con el acuerdo de investidura “congelado” y las negociaciones sobre los Presupuestos completamente paralizadas, la formación naranja ha pedido al Ejecutivo poner fecha ya al debate sobre el estado del Nación, en el que Albert Rivera quiere confrontar su proyecto político para España al de Mariano Rajoy.

Así lo ha reconocido este lunes el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que ha instado a Mariano Rajoy a no seguir "dando largas". "Parece que el Gobierno no tiene muchas ganas de dar la cara, pero han pasado cosas importantes para que dé explicaciones", ha insistido.

El dirigente liberal ha arremetido también contra el PSOE, por no sumarse a la petición. "Parece que no está muy interesano en que se celebre el debate no sabemos si es porque no tiene mucho que ofrecer a los españoles o porque su secretario general no tiene escaño", ha remarcado.

El Ejecutivo dijo hace unos días que el debate se convocaría en primavera y que la prioridad ahora es sacar adelante los Presupuestos de este 2018. Villegas ha insistido en que no esperan retomar las conversaciones con los populares, existiendo un preacuerdo desde hace meses, hasta que la senadora Pilar Barreiro deje su escaño o sea apartada de la formación que lidera Mariano Rajoy. "Que no siga alargando la agonía y poniendo en peligro la estabilidad económica por mantener la poltrona", ha reclamado.