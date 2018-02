PP y Ciudadanos se acusan mutuamente de financiación turbia Vista de la comisión. / Efe La formación de Rivera dice que los populares han «ocultado» 25 millones como respuestas a los ataques en la comisión del Senado MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Jueves, 22 febrero 2018, 17:21

Guerra abierta, bronca y sin cuartel entre el PP y Ciudadanos en el Senado. La comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos en el Senado, que controlan los populares, se ha convertido esta tarde en un verdadero campo de batalla, en el que el tesorero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, ha llegado a acusar a los populares de "ocultar" cada año 25 millones de euros en ayudas públicas.

Esa ha sido la respuesta de Cuadrado ante las acusaciones del senador del PP Luis Aznar de que la formación de Albert Rivera no ha "justificado documentalmente", tal y como sostiene el Tribunal de Cuentas, cerca de dos millones de euros.

"Ustedes presentan unas cuentas que no se corresponden a la realidad de su partido", ha espetado Aznar al tesorero de Ciudadanos, que ha insistido en que las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador exclusivamente a que se contabilizaron en años diferentes. Las alegaciones del Tribunal de Cuenta "no afectan al patrimonio, no cambia la salvedad financiera. Solo cambia el principio de devengo", ha defendido Cuadrado en una sesión muy tensa y constantemente interrumpida. "No hay ventiladores en marcha para parar el tsunami de la transparencia", le ha espetado Cuadrado a la bancada del PP.

El Grupo Popular acusa a Ciudadanos, basándose en los informes del Tribunal Cuentas, de irregulares de 860.444,93 euros en 2014 y de 1.166.480 euros en 2015". Los gastos de 2014 se realizaron "en concepto de servicios de asesoría prestados por el partido al grupo, sin que disponga de justificación documental del desglose y la naturaleza de dichos servicios", según los populares. Los de 2015 lo fueron "en concepto de gastos por disposición de bienes que, en realidad suponen traspasos de fondos de los referidos grupos institucionales al partido, sin que se haya aportado documentación justificativa del desglose y la naturaleza de dichos servicios".

"Ustedes están intentado ensuciar el nombre de Ciudadanos", ha denunciado Cuadrado, que se ha negado a retirar sus acusaciones. Luis Aznar, por su parte, ha comparado las cuentas de Ciudadanos con las de Bildu, Aralar, Compromis e Izquierda Unida.