El argumentario del PP ante Gürtel

Tras la sentencia del 'caso Gürtel', que condena al Partido Popular como partícipe a título lucrativo de la trama de corrupción, así como a varios ex altos cargos, como el tesorero Luis Bárcenas o la exministra Ana Mato, la formación ha redoblazo los esfuerzos en mantener el argumentario esgrimido desde Génova para suavizar el golpe, que incluye el desconocimiento de Mariano Rajoy sobre la trama corrupta, que son casos aislados y de hace muchos años, la idea de que Bárcenas y el resto de personajes implicados actuaban solos, o la reinterpretación del fallo judicial.

«Esos acontecimientos a los que usted se refiere nos hacen mucho daño. Son casos de hace muchos años. Esto de la Gürtel se abrió en el año 2009, por tanto se trata de cosas anteriores, y el otro caso del que me habla usted (Zaplana) habla del año noventa y tantos» mariano rajoy, presidente del gobierno y del pp

«Algunos están sobreactuando y esto no da para tanto. Precisamente el PSOE es el único partido que ha sido condenado por financiación ilegal» rafael hernando, portavoz del pp en el congreso

«La moción de censura no tiene ni justificación, ni causa, se trata de la ambición desmedida de Pedro Sánchez, que solo busca provocar la inestabilidad en España. No es la primera vez que intentan llegar a la Moncloa sin haber ganado las elecciones y ahora intenta asaltar el poder de la mano de los que ponen en peligro a España y no le importa» Fernando Martínez Maillo, coordinador general del Pp