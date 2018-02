Anulan dos multas por el 'foto-rojo' en los semáforos porque "no permite considerar probada la infracción" EFE Después de que el Tribunal Supremo confirmara, por segunda vez, hace apenas un mes, la ilegalidad de las sanciones impuestas mediante un sistema que "no ofrece ningún tipo de garantías" EP Sábado, 3 febrero 2018, 11:09

Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo número 9 y 21 de Madrid han estimado dos recursos contra el Ayuntamiento de Madrid por multar a sendos conductores utilizando el sistema 'foto-rojo', que capta fotografías de los vehículos antes de un paso de peatones solo cuando los semáforos se encuentran en rojo.

De esta forma, en dos fallos a los que ha tenido acceso Europa Press, los citados juzgados han anulado las multas de 200 euros y la pérdida de 4 puntos impuestas a dos conductores, que supuestamenterebasaron en rojo, en un caso, el semáforo situado en la calle Menéndez Pelayo, a la altura del Hospital Niño Jesús, y en otro, el situado en el Paseo de la Castellana, número 167. Además, el juzgado ha condenado en costas al Ayuntamiento de Madrid en ambos casos.

Los magistrados consideran que este sistema "no permite considerar probada la infracción, ya que no se ve con claridad que el semáforo se hallara en fase roja, y tampoco se puede ver la matrícula del vehículo que supuestamente rebasó el semáforo".

Estos dos fallos, según apunta Automovilistas Europeos Asociados (AEA) a través de un comunicado, son las dos primeras sentencias dictadas en Madrid, después de que el Tribunal Supremo confirmara, por segunda vez, hace apenas un mes, la ilegalidad de las sanciones impuestas mediante un sistema que "no ofrece ningún tipo de garantías".

Según datos de AEA, en 2017 se formularon un total de 33.357 denuncias mediante este sistema en la ciudad de Madrid, por un importe de 6.671.400 euros y la detracción de 133.428 puntos, que si bien supone una reducción del 35 por ciento sobre las sanciones impuestas en 2016, con el actual Gobierno municipal se han incrementado un 53 por ciento desde el 2015.

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha reseñado que "una vez más" tienen que criticar la "ilegal y contumaz" actuación del Ayuntamiento de Madrid en la formulación de denuncias mediante la utilización de un sistema de captación de infracciones que "no garantiza la seguridad vial de peatones y automovilistas".

"Por eso no podemos entender que la alcaldesa no haya dado la orden de suspender la utilización de este ilegal sistema en tanto no se subsanen las importantes deficiencias que tiene", asegura Arnaldo.