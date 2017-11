3.000 euros de multa por pintar una línea amarilla en el suelo frente a su garaje Mateo acusa al agente que le puso la multa de hacerlo por el simple hecho de tener una mala relación con él | "Se han pasado veintisiete pueblos" IDEAL.ES Domingo, 19 noviembre 2017, 10:07

La Policía Local de la localidad murciana de Bullas ha puesto una multa de 3.000 euros a un vecino llamado Mateo por pintar una línea amarilla en el suelo, frente a su garaje. El hombre, en declaraciones a a La Verdad, dice que “se han pasado veintisiete pueblos” con la cantidad, que además no tiene posibilidad alguna de reducir. “Tendría que ahorrar cinco meses para poder pagarla”, afirma Mateo que se dedica a hacer portes en un camión.

El agente que le multó, indicó en la sanción que se había cometido una infracción del Reglamento General de Circulación por “instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar la señalización en una vía sin permiso ni causa justificada”. Después, añade “instalación de una marca vial amarilla sin autorización”.

Al parecer, desde que esa línea amarilla se encuentra pintada en el suelo de la entrada trasera a la casa de Mateo, los conductores no aparcan allí. No obstante, el infractor asegura que él no pintó la línea. Ante el enfado que le supuso la recepción de la multa, Mateo se dedicó una tarde entera a buscar en las calles de la localidad infracciones similares.

“Tomé 25 fotografías de una decena de calles con línea amarilla en el casco antiguo y la zona nueva”, asegura. “Tengo ya una edad a la que no me dedico a ser un delincuente. Esta multa es anormal”, añade disgustado a La Verdad.

Mateo acusa al agente que le puso la multa de hacerlo por el simple hecho de tener una mala relación con él, por una disputa que tuvieron en el pasado, también relacionada con el aparcamiento en la localidad.