Rajoy rehúsa dimitir tras salir indemne de la moción de censura

Tres son las razones que avalan, según Mariano Rajoy, su continuidad en la Moncloa. Que el suyo es el partido con más escaños en el Congreso, que hace siete meses obtuvo la confianza de la Cámara en la sesión de investidura y que la moción de censura de Podemos no prosperó la semana pasada. El presidente ha rechazado, por ello, la exigencia de dimisión que esta mañana le ha planteado Compromís en la sesión de control al Gobierno. “En absoluto, lo lamento mucho, pero no me ha convencido”, ha zanjado el jefe del Ejecutivo.

Joan Baldoví sustentaba su petición en las “65 tramas abiertas de corrupción”, los “900 cargos públicos” del PP imputados, la reprobación del ministro de Justicia, la comisión de investigación abierta al extitular de Interior Jorge Fernández Díaz o la citación de Rajoy como testigo en el juicio de Gürtel . Además, el diputado valenciano ha argumentado que el partido conservador es el “primero de la democracia” en estar investigado “por destruir pruebas”. “Usted lo ha sido todo dentro del PP, no puede ser que usted no se enterara de nada, no es posible tanta ignorancia, piénselo, le haría una gran servicio a este país”, le ha reclamado al presidente.

Pero no sólo eso. Baldoví censura que el independentismo en Cataluña estuviera en el 28% cuando Rajoy accedió a la Moncloa y que esa cifra haya subido hasta el 44%. “Se lo tendría que pensar”, ha espetado. Y en lo económico, ha acusado al Ejecutivo de no cumplir el objetivo de déficit.

“Usted tiene un problema, que los españoles y esta Cámara no piensan como usted”, se ha defendido el presidente del Gobierno que sostiene que así funciona el sistema democrático. “No tiene ni la obligación de gobernar ni otras obligaciones que tengo yo porque tiene cuatro diputados y yo tengo 137 -le ha recordado a Baldoví-; lo único que le pido es que ya que no tiene la obligación de gobernar, al menos utilice esos cuatro diputados con un poquito más de nivel político e inteligencia”.