Arenas: «Lapuerta me dijo que el PP no recibía donaciones a cambio de algo»

Los exministros del PP Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja y el actual vicesecretario de política autonómica y local del partido, Javier Arenas, ya están en la Audiencia Nacional para testificar en el juicio del caso de corrupción política 'Gürtel'. Desde las nueve y hasta pasadas las nueve y media han llegado en primer lugar el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, Javier Arenas, el exportavoz del PP en el Parlamento Europeo Gerardo Galeote, el exministro de Justicia y de Interior Ángel Acebes y el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

Todos ellos han sido propuestos por el acusado Luis Bárcenas, extesorero del PP, al igual que el exsecretario general del PP y exvicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez-Cascos, que testificó este lunes. El tribunal de la Audiencia Nacional aceptó y ese momento estelar para Bárcenas, confiado en que las testificales de los exdirigentes populares le sean favorables a sus intereses, llegará hoy y mañana, sobre todo. A esto tendrán que responder los testigos.

Javier Arenas: El ex secretario general del PP está siendo el primero en contestar a las preguntas de la defensa de Bárcenas por la adjudicación a la empresa Rialgreen, investigada en el ‘caso Gürtel’, de actos de la campaña municipal de 2003 dado su puesto como director del comité electoral. También le interrogarán por las autonómicas andaluzas de 2004, como expresidente del PP de esa comunidad. Tras jurar decir la verdad, Arenas aseguró que "Lapuerta me dijo cien veces que el PP no recibía donaciones a cambio de algo".

Ángel Acebes: El exministro de Justicia, Interior o Administraciones Públicas tendrá que responder sobre si autorizó y si estaba al tanto de la operación de compraventa de acciones del medio de comunicación Libertad Digital con fondos del PP (446.000 euros en octubre de 2004), tal y como figura en el auto de apertura de juicio oral de la pieza separada sobre la ‘caja B’ de los populares. En esta causa, Acebes llegó a declarar como investigado hasta que el juez Ruz decidió dejarlo fuera del juicio por falta de indicios.

Jaime Mayor Oreja: La defensa de Bárcenas quiere que el exministro del Interior y ex vicesecretario general de los populares responda sobre una de las acusaciones que le hace la Fiscalía: el supuesto lucro obtenido con el pago de viajes a empresas de Correa y las facturas emitidas al Partido Popular Europeo y la Fundación de Estudios Europeos, que presidió Mayor Oreja.

Rodrigo Rato: Cuando comenzó el juicio del ‘caso Gürtel’ en la Audiencia Nacional, el exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía coincidía en el tribunal con los acusados, pero él estaba sentado en el banquillo de los acusados por las ‘tarjetas black’ de Cajamadrid. Ahora Rodrigo Rato declarará en el primer procedimiento como testigo para responder por el modo de organización y adjudicación de las campañas electorales del Partido Popular y si de los procedimientos para contratar con las empresas de servicios de Francisco Correa.