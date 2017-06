Dos años de cárcel por restregar sus genitales en la cara de una bebé

Un tribunal ha impuesto dos años de prisión por un delito de abusos sexuales a un hombre que restregó sus genitales en la cara de una bebé de 16 meses con el que su madre paseaba por la calle en Alicante, según se recoge en la sentencia.

Los hechos ocurrieron sobre las 13.30 horas del pasado 3 de abril en la calle Alonso Cano de esta ciudad cuando el acusado, Francisco Javier M.M., abordó a la mujer, le mostró el pene y comenzó a acariciárselo mientras le dirigía una frase soez ante lo cual la madre cogió a su pequeña y la metió en el carrito para marcharse apresuradamente del lugar, según relata el fallo, que puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.

El exhibicionista las persiguió hasta darles alcance en una plaza cercana, momento en que le pasó el pene a la menor por el rostro, lo que motivó que la madre lo apartara de su hija y llamara a la policía, que lo detuvo escasos minutos después.

El sospechoso, que estaba en prisión provisional, aseguró en el juicio celebrado la pasada semana que no recordaba nada de lo sucedido, aunque dijo que esa no era su "forma de actuar" pues solo tiene antecedentes por robos, pero el tribunal cree suficiente prueba la declaración como testigo de la mujer a la que abordó, que ha sido en todo momento "firme, coherente y persistente" y no está contaminada por "móviles espurios de odio, resentimiento o venganza".