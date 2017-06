El PSOE no descarta una moción de censura en Navidad

El nuevo portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, ha asegurado hoy, sobre la posibilidad de una nueva moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy en Navidad, que "no es descartable", aunque ha añadido que no es fácil y que "no se pueden generar expectativas".

En una entrevista en los desayunos de TVE, el también alcalde de Valladolid ha asegurado que el PSOE va a intentar generar espacios de entendimiento con el resto de fuerzas políticas de la oposición, aunque ha advertido de que la aritmética parlamentaria "es la que es".

Así, ha indicado que su partido no va a generar "expectativas" ni va a trasladar a la ciudadanía ideas "erróneas" sobre la posibilidad de desbancar al Gobierno de Mariano Rajoy que solo provocarían "frustración".

Además, el portavoz socialista ha dejado claro que aunque se debe dialogar con todas las formaciones, incluidas las independentistas, los acuerdos solo llegarían con Ciudadanos y Podemos, porque pactar con los que promulgan la ruptura de España es "imposible", al tiempo que ha añadido que no se puede sustentar la gobernabilidad de España en ellos.

Por otra parte, y sobre la situación del denominado "nuevo PSOE", Puente ha dicho que se trata de una "etiqueta" que trata de "simplificar" y "clarificar" la nueva situación del partido y con la que se explica que el partido ha dejado atrás esa "deriva" de los últimos años radicada en un discurso que no ha aceptado la militancia.

Y ha explicado que la situación de Pedro Sánchez ahora no es la misma que en su primera etapa como secretario general, ya que antes "algunos que le prestaron su apoyo le hicieron marcaje" y ahora, al salir elegido por los militantes, tiene las manos libres. "No tiene ataduras, ni ha contado con apoyos de grupos empresariales ni editoriales. Viene con las manos libres!, ha dicho.