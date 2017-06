El PSOE andaluz lanza las primarias con Susana Díaz como candidata a la reelección

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, presentará este martes su candidatura para ser reelegida secretaria general del PSOE-A en el proceso de primarias que la formación ha abierto este lunes. Aunque el plazo no termina hasta mañana martes, todo apunta a que finalmente no tendrá que medirse con ningún otro candidato fuerte auspiciado por la nueva dirección federal del partido. El calendario no ha permitido consolidar propuesta alguna, por lo que la batalla se dará en los congresos provinciales después del verano.

El secretario de organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha explicado este lunes que no tienen noticia de ninguna precandidatura, lo que hace presagiar que Díaz quedará sola en la carrera. Una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas, los aspirantes deberán recoger los avales exigidos –un 10% del censo, en torno a 4.800 apoyos- entre el miércoles 21 y el 1 de julio. Quienes lo logren, celebrarán la campaña entre el 6 y el 15 de julio, para que la votación se produzca el próximo día 16 de julio. Justo dos semanas antes del congreso regional que entre el 29 y el 30 de ese mismo mes ratificará la nueva dirección andaluza. En 2013, sin embargo, solo uno de los tres aspirantes logró los avales necesarios, lo que motivó que Díaz fuera elegida directamente.

El calendario endiablado fue propuesto por la propia Díaz justo después de fracasar en las primarias a la secretaria general, en un intento de fortalecer su posición y dejar sin margen a los críticos, que suman un nada desdeñable 37% de militantes que dieron su apoyo a Pedro Sánchez o Patxi López. Muchos delegados se quejaban del nulo margen de maniobra este fin de semana en el congreso federal, donde incluso llegó a sonar el nombre de José Luis Pérez Tapias, que en 2012 disputó las primarias federales a Sánchez y hoy se integra entre sus filas, para disputar el liderazgo en Andalucía. Sin embargo, muchos en el equipo del nuevo líder no lo veían claro, dado que el riesgo de perder es elevado. Otra cosa, sin embargo, serán las primarias provinciales, donde sí que habrá enfrentamiento. Especialmente en provincias como Málaga o Cádiz.

Respecto al reciente congreso federal, Cornejo ha subrayado que el partido sale "más fuerte, más vivo, más unido y en evolución" con la mente puesta en trabajar para gobernar el país de nuevo desde políticas de izquierda. Así, ha reiterado que la mejor forma en la que desde Andalucía pueden ayudar al PSOE a cumplir esos objetivos es "desde la estabilidad" de la Junta de Andalucía y ganando los comicios en la región.

En este sentido, ha subrayado que "dijimos colaboración y hemos dado colaboración y apoyo al secretario general", rechazando las críticas por la sonada ausencia de los delegados andaluces la tarde del sábado durante las votaciones de las ponencias. "Hubo un amplio consenso", dijo minimizando la necesidad de que estuvieran todos presentes.

No obstante, el número 2 del PSOE andaluz ha dejado claro que la fricción existe, al menos en temas como la plurinacionalidad. "Cada uno es libre de seguir pensando de una forma diferente" ha remarcado, insistiendo en que habrá que esperar a ver cómo se desarrolla ese pronunciamiento. "No sabemos de cuántas naciones se está hablando, si son tres o cuatro. Esto es lo que la dirección tiene que desarrollar", señaló Cornejo, quien matizó que en cualquier caso en el cónclave ha quedado "claro" que la soberanía recae sobre todo el pueblo español y que cualquier decisión que afecte a la unidad de España la "tomamos todos los españoles, no una parte de los españoles".