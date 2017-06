La oposición reclama a Puigdemont que rectifique por comparar el combate contra ETA con el proceso catalán

La oposición ha reclamado esta mañana a Carles Puigdemont que rectifique las declaraciones que ha hecho en las que ha comparado la persistencia en el combate contra ETA con el proceso independentista.

Hoy, en el trigésimo aniversario del atentado de Hipercor, Puigdemont, en el transcurso de la toma de posesión de los nuevos miembros de la Comisión Jurídico Asesor de la Generalitat, ha señalado que "si no fuera por la persistencia de muchas personas, también anónimas, este combate no se hubiera ganado", ha dicho en relación al terrorismo de ETA. "En unos años diremos lo mismo", ha añadido. "Habremos conseguido todo lo que el pueblo de Cataluña se propuso porque persistimos y porque no nos resignamos y porque no renunciamos", apuntado.

La oposición ha cargado contra el presidente de la Generalitat, al que han acusado de "insultar" a las víctimas de ETA por el paralelismo. "No es comparable la lucha contra una organización terrorista con muchos asesinatos con una aspiración legítima de independencia, que no compartimos pero que es legítima", han señalado en el PSC.

"Una comparación así sólo puede ser fruto de una mente pervertida, de haber perdido el equilibrio político y el uso de la razón, y pone en evidencia el grado de decadencia política en el que está instalada la Generalitat", ha afirmado Xavier García Albiol, del PP.

"Se le ha ido la cabeza, es una barbaridad, comparar la situación política actual con la lucha contra los terroristas de ETA le inhabilita para seguir al frente de la Generalitat", ha sentenciado remarcando que "es una vergüenza y un insulto grave a las víctimas, una provocación intolerable para todos aquellos que apostamos por la democracia, el Estado de Derecho y la libertad".