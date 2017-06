Castigadas sin sacar el paso por pelearse en la procesión y levantar la ropa al santo

La hermandad de San Antonio de Padua de Arahal (Sevilla) ha comunicado a las mujeres cargadoras del traslado anterior al 13 de junio que este año no harán el recorrido de vuelta de la imagen, tras protagonizar altercados bajo el paso y llegar incluso a levantar el hábito a la imagen en años anteriores.

Una decisión de la Junta de Gobierno que ha confirmado a Efe el hermano mayor de la hermandad, José Luis Fernández, que ha indicado que se ha tomado con el fin de corregir una situación vivida en años pasados, cuando "algunas mujeres se han llevado las flores, las velas y hasta le han levantado el hábito al santo".

Para la hermandad, se ha producido "una falta de respeto en los dos últimos años por una parte de estas mujeres", de las que no ha sabido calcular el número exacto, aunque ha dicho que en sus andas puede haber unas 14 al mismo tiempo, realizándose varios relevos durante el recorrido, y los incidentes entre las portadoras se habrían producido precisamente en esos relevos, entre otros momentos de la procesión.

Ha matizado que las mujeres sí podrán llevar la imagen en andas hasta la parroquia de Santa María Magdalena el próximo domingo 11 de junio, a partir de las 8 de la mañana, para que celebrar la Función Principal, pero no podrán traerla de vuelta, ya que serán sustituidas por costaleros para evitar los problemas citados.

La hermandad sostiene que cada año, una semana después de la salida, hacen un informe el diputado de cultos, el mayor de gobierno y el prioste, y en este informe llevan dos años indicando que "el comportamiento de las mujeres a la vuelta no es el más idóneo, no todas pero una parte de ellas sí", concretando que "se llevan de las andas las flores, las velas, entre las mujeres hubo incluso más de un agarrón (pelea) y hasta le han levantado el hábito a la imagen".

Con la medida de impedirles que a la vuelta de la Parroquia el próximo domingo las mujeres no porten en andas la imagen, admiten que "van a pagar justos por pecadores pero hemos decidido hacer ver que el traslado de la parroquia a la ermita es algo mas serio".

Será como un "tirón de orejas para las que no se portan bien". aunque reconoció que hay otras mujeres que sí van con devoción y respeto, para reconocer que "seguramente no sea una medida que vaya a gustar a todo el mundo, y cada uno es de su padre y de su madre y pensará una cosa, pero la hermandad considera que el traslado de la imagen para la Función Principal no deja de ser un culto y hay que respetarlo como tal".