Muere un bebé de dos meses en un accidente entre un coche y un camión en Murcia

Servicios de emergencias no han podido salvar a una niña de dos meses de edad que ha muerto a consecuencia de las heridas sufridas en accidente de tráfico ocurrido esta tarde en la autovía RM-1, a la altura de Sucina (Murcia). Otras cuatro personas, dos mujeres y dos niños, han sido trasladadas al hospital Los Arcos del Mar Menor en San Javier con heridas que, aparentemente, no revisten gravedad.

El Teléfono Unico de Emergencias 1-1-2 recibía llamadas informando del accidente a las 15.33 horas. Señalaban que, en la citada vía, a la altura del kilómetro 8, en dirección a San Javier, habían colisionado un turismo y un camión y que en el interior del turismo había personas heridas y atrapadas en su interior.

Al lugar han acudido bomberos del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Murcia y ambulancias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del Servicio Murciano de Salud, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

Finalmente, no fue necesaria la intervención de los bomberos, ya que no había nadie atrapado. Los sanitarios no han podido salvar a una niña de dos meses de edad, que murió antes de poder ser trasladada a centro hospitalario. Los otros cuatro ocupantes del turismo, dos mujeres de unos 40 años de edad y dos niños de unos dos años fueron estabilizados y trasladados al mencionado centro.