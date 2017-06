Germá Gordó abandona el PDeCAT y Junts pel Sí y pasa al grupo mixto

Casi un año después de su nacimiento, el PDeCAT ha sufrido esta mañana su primera gran escisión. El diputado convergente, Germá Gordó, exconsejero de Justicia con Artur Mas, ha anunciado que abandona el partido, que rompe con el grupo parlamentario de Junts pel Sí y que se aferra a su acta de escaño, en este caso como parlamentario no adscrito en el grupo mixto.

Gordó no ha cedido a las presiones de su partido y de ERC que le habían exigido que cesara como diputado, después de que la semana pasada fuera imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos en el llamado caso 3%, que instruye un juzgado de El Vendrell por supuesta financiación ilegal de la antigua CDC. El juez pidió al TSJC que abriera diligencias contra Gordó y que le investigue, extremo que ha iniciado el alto tribunal catalán, como el supuesto “conseguidor” de las mordidas que habría cobrado Convergència de empresarios de la construcción.

Gordó, hombre próximo a Artur Mas, lo fue todo en el soberanismo: consejero de Justicia, secretario general del Gobierno catalán, gerente de CDC y ahora era diputado de Junts pel Sí. En la refundación del PDeCAT encabezó una corriente interna para liderar el partido, Nova Convergència, que le ha pedido estos días que no renuncie a su acta de diputado en un pulso contra la dirección convergente. Gordó, en un comunicado hecho público esta mañana, ha afirmado que se ha producido una “pérdida de confianza mutua”. Su decisión abre un nuevo frente en el nacionalismo, pues Gordó mantiene su escaño y asegura que seguirá trabajando por Cataluña desde la Plataforma Nova Convergència, una corriente interna relevante que tiene cientos de cuadros territoriales en la formación soberanista del PDeCAT.

El jefe de filas de Junts pel Sí, Jordi Turull, ha señalado que no comparte en absoluto la decisión dd su excompañero, al que ha acusado de “equivocarse” y de no saber “intrepretar el momento”. Está por ver qué apoyos tiene Gordó en el PDeCAT para ir por libre y queda por dilucidar la posición de Mas, del que fue estrecho colaborador y que mantiene silencio desde que Gordó fue imputado. Turull cree que Mas no apoyará a Gordó. “Lo dudo, no lo sé”, ha dicho.

La ejecutiva del PDeCAT presionó la semana pasada a Germà Gordó para dejara su escaño, pero el exconsejero se negó y se aferró a su acta de diputado. ERC y la CUP también salieron en tromba a exigir su dimisión. Con el paso de Gordó al grupo mixto, Junts pel Sí pierde un diputado y pasa a 71 de 135.