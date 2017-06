Víctimas del Yak-42 recurren la negativa de Cospedal a cobrar indemnización

Seis viudas y 12 huérfanos de los cuatro comandantes (Perla, Ripollés, Fernández y Novo) y dos suboficiales (Moro y Moreno) fallecidos en el siniestro del Yak-42 en Turquía en 2003 han presentado un recurso de reposición ante la Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en contra de la resolución del pasado 4 de mayo por el Expediente 14/13, que reconocía la responsabilidad patrimonial del Estado en la tragedia aérea.

Los recurrentes argumentan que la batalla judicial con peritos, letrados y procuradores ha durado 14 años, "pero si en 2003, el Gobierno, hubiese admitido su responsabilidad, nos hubiéramos ahorrado tanto el desgaste emocional, como también, un gran desembolso económico". "En estos años nos han regalado un sufrimiento gratuito, que para nosotros no tiene precio", han señalado.

"El hecho de que existan indemnizaciones asignadas por otras vías, no excluye el deber resarcitorio de la Administración, cuando ha existido una responsabilidad por un comportamiento que no se ha tenido el deber jurídico de soportar. Y considerarlo de otra manera, sólo llevaría a desvirtuar la institución de responsabilidad patrimonial. Quedaría como una institución vacía, cuyo reconocimiento por parte del Estado no sería relevante", han justificado.

Por ello, añade el recurso, "no tenemos que soportar la resignación al saber que ningún responsable de la tragedia vaya a pagar por no haberla evitado, y que dicha responsabilidad no conlleve un resarcimiento, es decir, que la mayor Tragedia del Ejército en tiempo de paz resulte gratuita e impune".

"Es un tema de reconocimiento"

Ponen como ejemplo el agravio comparativo existente con algunas de las familias del propio accidente o el daño psicológico sufrido al saber que la tragedia se podía haber evitado oficialmente. Para ello demuestran la diferencia de criterio a la hora dictaminar la culpa y las indemnizaciones:

-Dos sentencias por un mismo hecho, 40% de diferencia. La vía civil contra la compañía aérea del Yak-42, UM AIR y, su contratista Chapman Freeborn. Ambas fueron condenadas en 2006, a pagar a cada familia alrededor de 200.000 euros. Esta sentencia fue anulada por un defecto de forma. En la segunda sentencia de 2010, el Juzgado condenó a pagar 120.000 euros por fallecido. Es decir una minoración de 80.000 euros.

-Agravio con las víctimas del incendio de Guadalajara: Un incendio forestal acabó con la vida de 11 trabajadores de la Junta de Castilla-La Mancha en 2005. Las familias cobraron en función de los seguros de vida suscritos, cantidades idénticas a las que pudo cobrar una familia de una víctima del Yak-42, eso sí en nuestro caso tras cuatro indemnizaciones y un largo proceso por los Tribunales. También iniciaron un proceso de Responsabilidad Patrimonial contra el Gobierno de Castilla-La Mancha que no fue reconocido por el Consejo Consultivo ni por la Consejería del Gobierno.

Sin embargo, tras el cambio de Gobierno que Cospedal pasó a dirigir, firmó el 9 de mayo de 2013 la Ley 3/2013, de compensación a las víctimas: “Como reconocimiento a todos ellos y a su labor de lucha incansable y admirable, y en el ánimo de honrar la memoria de quienes nos dejaron y paliar las consecuencias prácticas sobre quienes quedaron en situación de orfandad, viudedad… se aprueba esta ley... Hijos/as menores: 42.701,5 euros. Viudos/as: 102.483,64 euros.”

La entonces presidenta autonómica defendió ante el Parlamento regional el 9 de mayo de 2013 dicha Ley: "Dejar bien claro y destacar que este no es un tema de lucha partidista. Este Gobierno siempre ha considerado que era un tema de justicia y de reconocimiento a las familias de las víctimas. Este reconocimiento es cumplir con la memoria a las víctimas y cumplir también con el respeto y el reconocimiento a las familias de las víctimas, que tan mal lo han pasado durante tantos años y a las que tanto les debemos. Por lo tanto, reitero, no es un tema de partidos políticos, es un tema de reconocimiento”.

Las familias de seis de las víctimas, algunas de ellas pertenecientes a la Asociación y otras representadas por abogados o independientes, confían en que Cospedal pueda ahora, con su firma, "satisfacer nuestras demandas y reconocer la memoria de estos 62 héroes para todos los españoles". Para ello le solicitan que reconsidere su resolución y evite que tengan que acudir "a un nuevo y penoso proceso judicial Contencioso Administrativo ante la Audiencia Nacional. Esto nos haría revivir la tragedia vivida y seguir instalados en el duelo".