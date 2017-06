El padre de Diana Quer desvela lo ocurrido con su teléfono: «Alguien intentaba protegerse...»

Otro de los asuntos que abordó el especial informativo ‘Los silencios de Diana’, de Antena 3, fue el hecho de la localización del dispositivo móvil de Diana Quer. El terminal fue encontrado en las aguas de la ría de Arousa unos dos meses después de la desaparición de la joven en A Pobra do Caramiñal. Se encontraba justo a los pies del puente por el que circula la autovía AG 11 que establece la conexión entre A Pobra y Rianxo. El padre de la joven lo tiene claro: “Que se intentara destruir evidencia que alguien intentaba protegerse de alguna información”.

El iPhone 6s de Diana Quer fue encontrado en un gran estado de deterioro. El móvil de Diana se encontraba con la pantalla destrozada y con una apertura que mostraba las entrañas del mismo. Un mariscador lo localizó y lo trasladó hasta dependencias de la Guardia Civil. De ahí pasó al laboratorio de criminalística donde no reaccionó a estímulo alguno. Los esfuerzos de los especialistas lograron reestructurarlo y pudieron encenderlo. Así llegó el dispositivo a los laboratorios.

“Hubo que recibirlo en los laboratorios dentro de la misma agua en el que había sido localizado”, confirmó el experto en informática forense y colaborador de la Guardia Civil Manuel Huerta. Se sometió a todos los elementos a un proceso de ultrasonidos para limpiarlo y retirar cualquier resto. Lo importante era “retirar la placa con la memoria del teléfono”, a la cual se tiene que acceder.

La sorpresa llegó cuando comprobaron que se había intentado desbloquear el mismo a través de la clave hasta en siete ocasiones. No lo lograron y acabó destrozado en el agua. Por ello se alimenta la hipótesis de que el dispositivo tuviera alguna imagen sobre la persona o personas que estuviesen involucradas en la desaparición de Diana Quer.

La madre de Diana Quer reconoció que es un asunto “difícil” de digerir. “Si hubiesen presionado lo más mínimo a Diana ella les habría dado la clave. O iba inconsciente, o no iba en el coche”, manifestó. Por ahora no han trascendido más datos acerca de la información que contendría el terminal. Existen ciertas expectativas sobre esa información que podría resolver el caso, o no.