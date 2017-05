Rivera pide a Rajoy convocar el pacto antiterrorista

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que convoque el pacto antiterrorista para informar a los grupos firmantes de la situación tras el atentado en Mánchester y analizar conjuntamente posibles medidas para incrementar la seguridad en España.

España, en nivel 4 de alerta antiterrorista Desde junio de 2015, en España está activado el nivel 4 de alerta terrorista. En noviembre deese mismo año, tras los atentados de París, la seguridad se intensificó con el reforzamiento de la vigilancia de determinados puntos estratégicos o de gran afluencia de personas, pero sin elevar el nivel general de alerta. El nivel 5, el máximo previsto, se reserva para casos de atentados inminentes e implica la presencia del ejército en las infraestructuras críticas, nudos de comunicación y lugares de gran acumulación de personas.

"Con los acontecimientos de los últimos meses en Europa tienen que mantenernos informados y sobre todo en alerta de lo que está sucediendo", ha explicado Rivera tras visitar la exposición de El Guernica en el museo Reina Sofía.

El dirigente liberal considera que España debe ser un país "puntero" en la lucha contra el terrorismo y "el pacto antiterrorista es un magnífico instrumento para que todos arrimemos el hombro" y para que "estemos en alerta y preparados". En su opinión, los españoles "se merecen" que el pacto funcione, que esté "permanentemente vivo" y que todos los partidos formen parte de él.

Ciudadanos se incorporó al pacto antiterrorista en noviembre de 2015. Un foro en el que Podemos está en calidad de observador y del que han descartado formar parte Izquiera Unida, PNV y CDC. La última vez que se convocó la comisión de seguimiento del pacto fue en julio de 2016 tras el atentado de Niza que causó 84 muertos y dejó medio centenar de heridos.

Además, Rivera ha rechazado la idea de que el Congreso de los Diputados abra un debate específico acerca del referéndum sobre la independencia de Cataluña y ha subrayado que cualquier debate que se haga debe estar dentro del marco constitucional.

"No vamos a hacer mesas paralelas para negociar el saltarse la ley o para pactar quitarle derechos a los españoles", ha afirmado. "No estamos dispuestos a trocear, negociar, pastelear o intercambiar cromos con la soberanía nacional. Ni queremos hacerlo ni podemos hacerlo, porque la Constitución no nos lo permite", ha añadido tras recordar que la soberanía nacional reside en todo el pueblo español y no solo en una parte.