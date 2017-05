Cifuentes acusa a Podemos de querer «picar carne» con su comparecencia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho este miércoles que los grupos de la oposición buscan "revivir el tribunal de la Inquisición" y "picar carne" con su comparecencia el próximo 2 de junio en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid.

Cifuentes será finalmente la única compareciente en una sesión en la que deberá explicar dos informes la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que se le atribuían indicios de delitos de cohecho y prevaricación.

Estos informes están relacionados con la adjudicación de los contratos de la cafetería del Parlamento autonómico en los años 2009 y 2011 al grupo Cantoblanco del empresario Arturo Fernández, cuando Cifuentes era vicepresidenta primera del Parlamento regional y presidenta de la mesa de contratación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cifuentes ha criticado a la oposición por actuar como un "tripartito de la Inquisición" al haber decidido que sólo acuda ella a la comisión del día 2, cuando el PP había solicitado la comparecencia de otras once personas que intervinieron en la adjudicación de los contratos.

"Ni a PSOE, ni a Podemos ni a Ciudadanos les interesa ni lo más mínimo conocer realmente qué es lo que ocurrió (...) lo único que les interesa es que yo tenga que hacer el paseíllo, poner en marcha la máquina de picar carne y someterme a una especia de juicio paralelo en la Asamblea", ha declarado.

"Mezclar" asuntos de corrupción

La presidenta regional cree que la oposición tratará de convertir su comparecencia en un "banquillo de acusación" como parte de una "representación más" con el "único interés" de "desgastarla políticamente" y "mezclar" su nombre "con asuntos de corrupción".

Con todo, ha reiterado que no tiene "ningún inconveniente en comparecer" y ha asegurado que asistirá "todas las veces que sean necesarias" al Parlamento regional. "A mí, como parlamentaria me gusta ir a la Asamblea; es un lugar donde me encuentro cómoda", ha sostenido.

Asimismo, ha recordado que ella misma solicitó comparecer en la comisión de investigación de corrupción para dar explicaciones, algo que afirma que hará "de muy buen grado". Sobre la adjudicación de los contratos, ha insistido en que se hizo "con total transparencia" y con "todas las garantías legales", por medio de "decisiones colegiadas y siempre a indicación de los técnicos".

"Si el PSOE, Podemos y Ciudadanos quieren conocer de qué forma se llevó a cabo esa contratación, lo mínimo que tienen que hacer es pedir información a las personas que también participaron en ese proceso", ha concluido.