Rajoy tilda de «chantaje intolerable y amenaza» el ultimátum de Puigdemont

A unas horas de que el presidente de la Generalitat extienda al Gobierno su oferta final para negociar el referéndum de independencia, Mariano Rajoy rechaza todo ultimátum. El presidente insiste en que es en las Cortes Generales donde Carles Puigdemont debe plantear sus aspiraciones secesionistas. “No querer comparecer y hablar en el Congreso no es aceptable -ha censurado- y todavía es menos aceptable amenazar al conjunto del Estado si no se acepta su planteamiento”.

El conflicto en Cataluña ha centrado buena parte del Comité Ejecutivo Nacional del PP. Rajoy ha defendido ante los suyos que el camino del Parlamento es el único que se le puede ofrecer a Puigdemont y, de ser aceptado, se ha mostrado dispuesto a intervenir en el pleno y darle la réplica al dirigente catalán. “Yo voy dar la cara y le invito al señor Puigdemont que lo haga, porque un líder convencido de la bondad de sus propuestas tiene que ejercer el liderazgo y actuar con determinación, coraje y valentía”, ha retado.

La información publicada, sin embargo, esta mañana en el diario El País apunta que si el Gobierno no se sienta a negociar los detalles de la consulta, la Generalitat activará “de inmediato” su ley de ruptura. “Es intolerable el chantaje y la amenaza que se han puesto encima de la mesa -ha advertido Rajoy-, y tengo que decirle a los españoles que no tengan problema, que eso no va a entrar en vigor. La soberanía nacional seguirá siendo la soberanía nacional mientras el conjunto de los españoles así lo quieran”.

A juicio del presidente, romper con España en 24 horas es el acontecimiento “más grave” que ha visto en su vida. Un “disparate jurídico, político y social”, ha reprochado, al que le cuesta encontrar “un precedente tan antidemocrático”.