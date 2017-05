El partido de Colau se llamará Catalunya en Comú

El partido que Ada Colau y las izquierdas alternativas no independentistas han creado recientemente se llamará Catalunya en Comú. Un mes después de su nacimiento, en el que se integraron Barcelona en Comú, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida y Equo y no acabó de entrar Podemos, la ejecutiva de la nueva formación ha anunciado hoy el nuevo nombre del partido, que toma como referencia el de Barcelona en Comú, las siglas con las que Ada Colau se impuso hace dos años en las elecciones municipales e hizo su irrupción en la política institucional.

"Nos representa bien porque es un nombre que contiene el Catalunya, el nombre del país que queremos ganar", ha dicho esta mañana el secretario de organización del partido, Xavi Matilla. La elección de la denominación se ha llevado a cabo a través de un proceso participativo, en el que han votado 3.467 personas. La otra opción que había puesto sobre la mesa la ejecutiva era En Comú Podem.

En su congreso fundacional, celebrado hace poco más de un mes, el partido se definió como soberanista, que aspira a "una República social, democrática y ambientalmente justa" que "quiere compartir soberanías con un Estado plenamente de carácter plurinacional". Los dos hombres fuertes del partido son Ada Colau y Xavier Domènech.