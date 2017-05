El PSOE decide hoy su presente y su futuro

Los tres candidatos a dirigir el socialismo español cerraron su campaña este sábado, en la víspera de unas primarias que decidirán el rumbo del principal partido de oposición, encajonado entre la derecha gobernante y Podemos, su gran rival en la izquierda.

En sus actos respectivos, la presidenta regional andaluza, Susana Díaz, el ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez y el exlehendakari del País Vasco Patxi López llamaron a la unidad dentro una formación muy polarizada en torno a los dos primeros.

"No es nuestra obligación enfrentarnos a otro socialista para estar divididos en tierra de nadie", advirtió desde Bilbao Patxi López, que no ha dejado de llamar a la moderación. "Lo que nos estamos jugando es el futuro de la izquierda de este país", proclamó en Madrid Pedro Sánchez, que planteó las primarias como un dilema entre tener "una posición subalterna al Partido Popular", la formación conservadora que gobierna España en minoría, o ser "una alternativa" a estos. Díaz, por su lado, dijo en Trujillo (Extremadura) estar "convencida" de que "a partir del próximo lunes lo mejor está por llegar para el PSOE, para que vuelva a abrir una puerta al cambio" en España.

El domingo, cerca de 188.000 afiliados están llamados a elegir al nuevo secretario general del PSOE, dirigido de forma interina por una comisión gestora desde el pasado octubre.

La línea de fractura está en la cuestión de si el partido hizo bien al permitir en octubre que el PP pudiera formar gobierno, máxime cuando en los últimos meses los conservadores no han dejado de protagonizar diversos escándalos de corrupción. Sánchez, secretario general entre 2014 y octubre de 2016, centró su campaña en la idea de que esa decisión, promovida por los rivales que lo defenestraron en una revuelta interna, fue "una pésima idea" que dejó al partido "a la deriva", como dijo este sábado. Sus detractores, entre ellos Díaz, le responden que no había más remedio que resignarse a la oposición, después de que bajo su liderazgo el PSOE cosechara los peores resultados electorales de su historia.

Las primarias socialistas del domingo estarán marcadas además por un clima de competición con Podemos, el partido que aspira a liderar la izquierda española. Los candidatos socialistas han criticado como una "intromisión" esta iniciativa, que no tiene visos de prosperar en el Parlamento. No obstante, Díaz y Sánchez han dicho que en caso de ganar la votación interna no descartan promover desde el PSOE una moción contra Rajoy.