Ordenan repetir el juicio al 'pequeño Nicolás' por calumniar al CNI

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado anular la sentencia condenatoria que dictó el Juzgdo de lo Penal número 25 contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, 'el pequeño Nicolás', por un delito de calumnias con publicidad al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al referirise en un programa de Telecinco y en uan entrevista a El Mundo como un "charlie" (colaborador) del servicio de espionaje y que fue "pinchado ilegalmente durante dos meses antes de arrestarle".

La Sección 15 de la Audiencia de Madrid ha ordenado retrotraer las actuaciones al momento del señalamiento del juicio, que deberá repetirse con un magistrado distinto al que dirigió el anulado, al estimar la Sala el recurso interpuesto por el condenado al entender que en la sentencia recurrida se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva.

El argumento es que el juzgado rechazó la pretensión de que aportase testimonio en la causa el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, quien denunció al único testigo de la Fiscalía, el comisario exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, al entender que éste había incurrido en actuaciones irregulares en diversas investigaciones policiales.

'El pequeño Nicolás' fue condenado al pago de una multa de 4.320 euros por la comisión de un delito de calumnias con publicidad, al no poder probar los extremos planteados en las citadas entrevistas.

"Me avisaron que mi telefono no era seguro y mi telefono fue 'pinchado' por el CNI ilegalmente durante dos meses. Luego me arrestaron", dijo. Preguntado por el periodista si le consta que el CNI 'pinche' telefonos de forma ilegal, "contestó que sí", e interrogado sobre las personas afectadas, añadió: "Entre otros a usted, Eduardo (por Eduardo Inda, periodista). Interviene teléfonos cuando entienden que alguien representa un problema para personalidades del Estado".