El Gobierno catalán no acusará a CDC por el caso Palau

El pulso que Esquerra y el PDeCAT libran en el seno del Gobierno catalán como consecuencia de la corrupción del caso Palau lo ha ganado, de momento, la formación heredera de CDC. Un día después de que ERC instara a sus socios a reconsiderar la posición de la Consejería de Cultura para poder acusar a Convergència en el juicio del Palau, el Ejecutivo catalán ha anunciado que no habrá nueva postura y que mantiene su decisión de no personarse como acusación popular en el juicio del Palau contra la ex Convergència.

El Gobierno catalán es miembro del Consorcio del Palau de la música, junto al Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura. El Consorcio, como parte efectada por el expolio del Palau, es acusación popular en el juicio contra Fèlix Millet y Jordi Montull, saqueadores confesos de la entidad cultural. No así contra CDC, que pudo llevarse 6,6 millones del Palau, y contra su extesorero, para quien la Fiscalía pide siete años y medio de prisión. A pesar se que tanto ERC como el Ayuntamiento de Barcelona habían reclamado a la Consejería de Cultura que cambiara su postura, después de la confesión de Millet y Montull en el juicio, no habrá acusación contra Convergència por parte del Consorcio, lo que que desde la oposición creen que responde a la voluntad del PDeCAT de tapar las vergüenzas de CDC. Hay quien apunta incluso que el Gobierno central y el catalán han pactado en este sentido y que el apoyo a la reforma de la estiba del PDeCAT podría explicar el pacto. "El Govern, una vez conocida la sentencia, reclamará el último euro a quien sea si ha habido perjuicios para el interés general", ha señalado en cualquier caso Neus Munté, portavoz del Ejecutivo catalán. Munté ha afirmado que la decisión del Gobierno catalán es "unánime" y "consensuada", aunque ha dado a entender que en la reunión del Consejo de gobierno de esta mañana ha habido posiciones diferentes entre los miembros del Ejecutivo. Munté ha cargado contra Ada Colau por intentar convocar de nuevo una reunión del Consorcio.