El #Debate del PSOE, en las Redes

Como era de esperar, el debate de los candidatos de las primarias al PSOE derivó en un cara a cara entre Susana Díaz y Pedro Sánchez con Patxi López. Un duelo tenso y sin contemplaciones en el que la presidenta andaluza y el ex secretario general de la formación se enfrentaron por lo que ocurrió en el pasado mientras que el ex lehendakari reclamó que no buscaran los culpables en lo que ocurrió. El debate tuvo mucha repercursión en las redes sociales y Twitter se convirtió en un gran foco de atención donde las conclusiones del enfrentamiento no se hicieron esperar.

Datos principales Número de Tuits: 126.331 Número de Retuits: 90.162 Impactos potenciales: 978.356.147 Alcance potencial: 78.055.507 Tuits por usuario: 6.10

Según un informe elaborado por la empresa Shokesu, númericamente fue Susana Díaz quien consiguió una mayor presencia en las redes sociales. La andaluza obtuvo un 35% más de menciones que su principal contrincante, Pedro Sánchez. El tercero en discordia fuer Patxi López, que se quedó con apenas un tercio de las meciones en comparación con la primera.

El concepto "susanismo", despectiva manera de dirigirse a los seguidores de Susana Díaz, tiene una presencia muy notable entre quienes mencionaban a Pedro Sánchez, pero aún más entre quienes mencionaban a PatxiLópez.

No obstante, en lo cualitativo, el ex lehendakari fue el ganador del debate en lo que a su reflejo en Twitter se refiere. Y eso se debe por varios motivos. El vasco tuvo una evolución muy positiva en el número de menciones. Calidad mejor que cantidad dentro de la etiqueta principal #DebatePSOE. Mientras que los otros dos candidatos fueron descendiendo relativamente en número de menciones, López fue de menos a más dento de la conversación de los usuarios.

El debate generó un notable impacto en Twitter. No solo en el horario de celebración sino también en las horas posteriores. Y es que se siguió tuiteando sobre el mismo hasta bien entrada la noche con un gran número de publicaciones relevantes.

“Proyecto”, “izquierda”, “servicio”… palabras asociadas a la propuesta de Susana Díaz; “bandazos”, la más reiterada como crítica a Pedro Sánchez

Entre las conclusiones destaca que quien más consigue colocar su mensaje es Patxi López. El socialista vasco basa su campaña en el "choque de trenes". Y consiguió aparecer en la conversación con el pacificador.

Patxi López es visto por sus partidarios como "ganador" y "vencedor". Se destaca que fue al debate "sin complejos" y con " ideas", con un modelo y un proyecto.

"Compromiso" y "responsabilidad" son dos valores asociados a SusanaDíaz de manera clara en la conversación. También "proyecto" e "izquierda".

La comunidad de seguidores de Susana Díaz apostó por destacar los valores de su candidata antes que por atacar a Sánchez

Las menciones a Pedro Sánchez son mucho más personales y menos ideológicas que las que recibe Susana Díaz. Se centran en la abstención, palabra repetida decenas de veces por el exlíder socialista; y la izquierda, dos ideas potentes de su campaña.

En el tramo final del debate, los apoyos en Twitter de Susana Díaz y Pedro Sánchez sacaron dos etiquetas con los que querían dar la sensación en forma de Trending Topic, de que su respectivo candidato había ganado el debate. Los hasgtag fueron #GanaSusana y #PedroConvence. En este caso el gato al agua se lo llevó el ex secretario general ya que su etiqueta tuvo mayor visibilidad en el debate, generando mayor cantidad de retuits. No obstante la andaluza ganó en creatividad, según Shokesu.

En líneas generales el debate en Twitter fue menos bronco de lo que se esperaba, sin grandes descalificaciones entre comunidades de apoyo a los tres candidatos. Si las hubo, no fueron ensalzadas por difusión entre los tuiteros.

La comunidad de apoyo a Susana Díaz colocó en el centro de la conversación los "bandazos" de Sánchez, especialmente en el concepto de "nación" y destacó que el "problema" de Sánchez es el propio Sánchez.

Por otro lado en la comunidad de apoyo a Pedro Sánchez colocaron en el centro de los ataques a otras candidaturas, elevando su modelo, proyecto y credibilidad. En cuanto a Patxi López, el centro de sus dardos estuvieron en Sánchez.