6 hombres le propinan una brutal paliza a un guardia civil tras reconocerlo

Un guardia civil ha sido brutalmente agredido por un grupo de seis hombres en la Línea, Cádiz. Al parecer, tal y como relata ABC, los hechos ocurrieron a las seis menos cuarto de la mañana, cuando el hombre, que iba vestido de paisano, se dirigía a su automóvil para llegar a su trabajo.

Minutos después de subirse en el coche, vio como otro automóvil se dirigía hacia él hasta que se le cruzó. Tras esto, varios hombres se bajaron del vehículo e indicaron al hombre que bajara de su coche, llamándole ‘chivato’, término con el que se refieren despectivamente a los agentes que luchan contra el narcotráfico y el contrabando de tabaco.

Inmediatamente, otros hombres su unieron a los agresores y entre todos golpearon al agente, que tuvo que ser trasladado hasta el hospital, donde se le practicaron cinco puntos de sutura en los labios, y lugar en el que también se le dio la baja laboral después de que llegara con inflamaciones en la cara y las cervicales.

Desgraciadamente este suceso no es “aislado” ni tampoco “puntual”, tal y como declaró a ABC, José Encinas, secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), quien aseguró también que “Lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que el paro, el desarraigo y la falta de expectativas están creando un caldo de cultivo para que se dé una connivencia entre narcos y cierta población del Campo de Gibraltar”, indicaba, “Aquí un chaval puede ganar mil euros al día por vigilarnos, lo que no va a ganar ni en un mes; estos hechos violentos contra los agentes de la autoridad van en aumento, y por mucho que pedimos más medios y refuerzos no llegan”, añadía.