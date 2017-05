Rajoy defiende la «profesionalidad» del responsable de Anticorrupción, Manuel Moix

Ocho preguntas y una interpelación urgente. La sesión de control al Gobierno se ha convertido este miércoles en un monográfico sobre la operación Lezo, los chivatazos derivados de este caso y las supuestas maniobras en la Fiscalía para “obstaculizar” la causa judicial. Encabezados por Antonio Hernando, los socialistas han reclamado el cese del ministro de Justicia, del número dos de Interior y del fiscal general del Estado por ejercer de “abogados defensores” de los corruptos y han apuntado de manera directa a Mariano Rajoy. “Usted está acorralado por la corrupción de su partido”, le ha espetado el portavoz del PSOE.

En la intervención de apenas dos minutos y medio, Hernando ha rescatado a Luis Bárcenas y a Ignacio González para sostener que “ya no cuela la teoría del canalla” que traiciona la confianza del líder del PP. Es más, el diputado socialista incide en que el partido conservador “sabía lo de González” desde hace un año y denuncia que, sin embargo, no hizo nada. “Ustedes no son visto como luchadores contra la corrupción, sino como cómplices, no se dan cuenta del daño que hace a España tener un presidente del Gobierno a merced de los tribunales por los casos de corrupción”, ha sentenciado.

Hernando ha recordado, además, que Rajoy tendrá que declarar en la comisión de investigación sobre las finanzas del PP que se constituirá en el Congreso este jueves. Un marco en el que, asegura, el jefe del Ejecutivo no podrá “eludir sus responsabilidades políticas, salvo que quiera abocar a España a una inestabilidad institucional sin precedentes”.

Rajoy, en cambio, enmarca la ofensiva parlamentaria del PSOE en su situación interna en pleno proceso de recomposición. “No voy a citar aquí ni uno solo de los casos de corrupción de su partido porque no me llegaría ni la respuesta a 25 preguntas, no voy a hacer como usted, probablemente usted tenga algún problema interno que le aconseje hacer una intervención como la que ha hecho, pero ese no es mi problema”, ha replicado el presidente.

Como jefe del Ejecutivo ha instado al portavoz del PSOE a “intentar construir”, a respaldar la “presunción de inocencia” y apoyar los Presupuestos Generales del Estado, que contemplan partidas para reforzar los efectivos en la lucha contra la corrupción. Del mismo modo, ha reivindicado las medidas adoptados por su Gobierno y que, a su entender, permiten que hoy se conozcan “acontecimientos de hace diez años”, se juzguen y se castiguen. “Algo habremos hecho”, ha defendido.

La tarea de Moix

Del mismo modo, el presidente ha respaldado la independencia de la Fiscalía y, en concreto, del responsable Anticorrupción. Pese a las críticas suscitadas por su rol en la operación Lezo o el relevo de los fiscales que llevan el caso del 3% contra la antigua Convergència, Rajoy ha respaldado a Manuel Moix. “Lo valoro muy positivamente. El fiscal es un profesional con una exitosa trayectoria que actúa con total independencia y profesionalidad”, ha contestado a Pablo Iglesias. Incluso ha señalado que es Podemos quien llegó a plantear a Pedro Sánchez una propuesta con “jueces comprometidos” con el Gobierno del cambio.

No ha sido el único miembro del Ejecutivo en tener que dar explicaciones. Rafael Catalá, Juan Ignacio Zoido y Cristóbal Montoro han respondido también sobre la gestión de los casos de corrupción en una jornada complicada para el PP en el Congreso, donde comparecerán hoy en comisión el titular de Justicia y el fiscal general.