Denuncian desatención en Urgencias a una mujer «por tener 94 años» y acaba muriendo

El fallecimiento de una anciana de 94 años en el Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón, ha desatado la polémica. Los familiares denuncian una falta de atención del centro hospitalario por la elevada edad de la mujer. Victoria Fernández Entrialgo, su sobrina nieta, insiste en que “no fue bien atendida por el simple hecho de tener 94 años”. Según aseguran, ese fue el motivo que les dieron para no realizarle un urinocultivo que detectase una infección, la misma que derivó en su fallecimiento 72 horas después.

El Comercio’ revela que los familiares presentaron una reclamación el pasado 17 de abril ante la oficina del Servicio de Atención Ciudadana. V.P.C. fue trasladada a Urgencias por unas molestias desde la residencia donde se encontraba y donde trabajaba su sobrina nieta. “Los dan como por perdidos y no les hacen las pruebas que debieran. Una vez en Urgencias no te dejan pasar de la recepción. Mi tía, por edad y salud, apenas podía hablar y tiene derecho a un acompañante. Cuando lo comenté, una persona del servicio me dijo que desconocía esa posibilidad y me echó”, critica.

La familia insiste en que se atendió a la anciana y se la envió de nuevo a la residencia al considerarse como “normales” los niveles de infección a esas edades. Al día siguiente regresó y quedó ingresada al agravarse su estado. En Urgencias les comunicaron que iba a morir debido a una generalización de la infección.

Siempre atendiendo a la versión familiar, cuando llegó el hijo de la paciente, el médico residente que informó a Victoria y a su madre de la situación se negó a explicarlo de nuevo. “Dijo que él no explicaba las cosas dos veces, y se marchó”, sostiene. La anciana fallecería dos días después en el centro hospitalario.