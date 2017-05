Maíllo recuerda a la Generalitat que «cumplir la ley no es opcional»

El vicesecretario de organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha acusado a la Generalitat de defender "una democracia selectiva y a su conveniencia" y ha advertido de que "el cumplimiento de la ley no es opcional", ni los catalanes deberán elegir entre "dos legalidades paralelas".

En rueda de prensa en la sede central del PP Catalán, tras participar en el comité de dirección de los populares catalanes, Maíllo ha aludido a que el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat prepare una encuesta, dirigida especialmente a los jóvenes catalanes, en la que se pregunta sobre la importancia que conceden a cumplir siempre las leyes y las normas, y también sobre su predisposición a alistarse en el ejército en caso de necesidad.

"Algunos pretenden defender una especie de democracia selectiva o a su conveniencia. Lo que les interesa lo cumplen y lo que no les interesa, no", ha dicho Maíllo, que sobre esa encuesta ha "reiterado hasta la saciedad que el cumplimiento de la ley no es opcional".

De hecho, en alusión a la Generalitat, ha dicho que "los primeros que deben contestar a esa pregunta son los que la plantean y, por supuesto, afirmativamente. Por supuesto que sí. La propia pregunta ofende y lo que se produce es una gran desconexión con el sentido común y la razón, un profundo desvarío y una profunda locura".

«Una gran mentira»

Acompañado del líder del PPC, Xavier García Albiol, Maíllo ha avanzado que en la campaña que los populares catalanes desplegarán en este mes de mayo, con 96 actos en cuatro fines de semana por municipios de toda Cataluña, participarán "miembros de la dirección del PP y del Gobierno de España", aunque no ha especificado más. Una campaña a pie de calle y de "cercanía" que, para el dirigente popular, pretende "desenmascarar que el proyecto independentista no es más que una mentira, una gran falsedad y lo saben ellos desde el primer día, porque no se pueden incumplir las leyes".

El vicesecretario de Organización ha pedido "no engañar" a los catalanes, porque "aquí no habrá un conflicto de legalidades o legalidades paralelas". "No es más que una trampa para seguir mintiendo. La única legalidad es la que emana de la Constitución y los ciudadanos no van a tener que elegir entre una u otra", ha recalcado.

Del mismo modo, ha lanzado un mensaje a los funcionarios catalanes: "El Gobierno de España y el PP van a estar al lado de la legalidad institucional y el Gobierno tiene mecanismos suficientes para garantizar que esa legalidad es la que tiene que aplicarse. Ni los ciudadanos ni los funcionarios ni nadie van a tener que elegir".