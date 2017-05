Fallece ahogado un matrimonio español tras ser arrastrado por una ola gigante

En la jornada de ayer, un matrimonio español falleció en la playa de Nazaré (Portugal), a unos 120 kilómetros al norte de Lisboa. El fallecimiento se produjo debido a un accidente propiciado por el fuerte oleaje.

Al parecer, según informa ABC, ambos se encontraban por la orilla de la playa cuando el agua les arrastró con gran fuerza, y terminando falleciendo ahogados.

Según esta misma fuente, la mujer, de 75 años, perdió la vida en el acto, mientras que su marido, de 77, estuvo desaparecido durante una hora y media antes de que se localizara su cuerpo. El suceso tuvo lugar a las 14.35 (hora portuguesa, 15.35 en España).

Cabe destacar que Nazaré es conocido en toda Europa como un enclave paradisiaco para los surfistas, recibiendo la visita de muchos de ellos para aprovechar las enormes olas.

En el momento del suceso no se encontraba ningún socorrista en la playa, ya que todavía no ha comenzado la temporada oficial de baño. Un portavoz de la Marina señaló que recibieron una alerta de que un matrimonio de avanzada edad pasaba por serias dificultades junto al rompeolas de la playa de Nazaré. Enviaron un helicóptero, una embarcación salvavidas y una moto de agua. El hombre fue rescatado con graves síntomas de hipotermia, pero aún vivo, hacia las 16.00 (17.00 horas en España), aunque las maniobras para reanimarle no surtieron efecto y terminó perdiendo la vida.