Retirada la acusación contra un marine que violó a una compañera en Lloret de Mar

La Fiscalía ha retirado la acusación contra un marine que violó a una soldado del Ejército en un hotel de Lloret de Mar el 23 de mayo del 2015.

El Tribunal Militar General de Estados Unidos ya lo juzgó y condenó a 2 años y medio de reclusión. "Como los dos son ciudadanos norteamericanos y, además, del Ejército, lo juzgaron allá", ha explicado el abogado de la defensa, Carles Monguilod.

La Fiscalía, que pedía 6 años de prisión, argumenta que por el non bis in idem no se le puede procesar y condenar dos veces por un mismo hecho. Ahora, la Audiencia de Girona dictará una sentencia absolutoria.

El Ejército de los Estados Unidos ha expulsado al marine "por deshonor". Actualmente, el soldado cumple condena, después de reconocer que aquella madrugada se aprovechó de que la soldado estaba "inconsciente" por la ingesta de bebidas alcohólicas y la violó.