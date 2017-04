Condenado por arrancarle con unos alicates los piercings de la vagina a su ex pareja

Vicktors C., un hombre afincado en la población de Callosa de Segura, en Alicante, ha sido condenado por maltrato, después de confesar durante una vista oral que, no sólo maltrató física y psicológicamente a su ex pareja, sino que también le arrancó los piercings de su vagina con unos alicates.

Tras la confesión, el acusado ha aceptado un acuerdo entre la fiscalía, la defensa y la acusación particular, en el que se establece una pena de prisión de dos años.

Según afirma la fiscalía, el condenado solía empujar, abofetear e insultar a su ex pareja, prácticamente desde el inicio de la convivencia. Le llamaba “hija de puta, idiota, fea, gorda” y le amenazaba de muerte. “Te mato o mejor te dejo inválida para destrozarte la vida”, decía mientras sujetaba cuchillos o alicates, en palabras de la fiscalía. Además, reiteradamente le echaba de casa de forma violenta, hasta que ella decidía volver, según la confesión del acusado durante la vista oral.

El terrible maltrato del condenado hacia su ex pareja llegó a su culmen en la madrugada del 21 al 22 de febrero de 2015, cuando ambos mantuvieron una fuerte discusión, por las acusaciones del maltratador, que aseguraba que su pareja había mantenido relaciones sexuales con un vecino. Al parecer, la golpeó hasta dejarla inconsciente y aprovechó su estado de indefensión para arrancarle los piercings de sus genitales con unos alicates, provocando la pérdida de parte del labio menor izquierdo de la vulva.

Aunque al despertar decidió abandonar la vivienda que compartían, a las pocas horas decidió regresar a su hogar, donde volvió a ser golpeada por su maltratador.

Finalmente, la fiscalía ha rebajado en año y medio su petición de condena por la agresión a su ex pareja, quien no será indemnizada, puesto que ella misma renunció a ello durante la instrucción, pese a los indicios de trastorno de estrés postraumático que presenta. Y es que, según el informe, la víctima ha llegado a minimizar y justificar las agresiones.