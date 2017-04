Detenido uno de los dos presuntos autores de la muerte a golpes de un joven en Málaga

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en la tarde de ayer a uno de los dos presuntos autores de la muerte del joven de 22 años que fue agredido en el Centro de Málaga durante la noche en la que celebraba su cumpleaños. Según informaron las fuentes consultadas, se le acusa de un supuesto delito de homicidio.

El arresto se produjo en el marco de la investigación que los policías nacionales tienen abierta. Desde un primer momento, los agentes estrecharon el cerco sobre dos jóvenes como sospechosos de la agresión mortal y ayer desarrollaron un importante operativo que se saldó con la detención de uno de ellos –un joven de 25 años y de nacionalidad española– cuando caminaba por leel Jardín de los Monos. Sin embargo, la suya no fue la única detención que se produjo en relación a este caso. Desde la Comisaría Provincial informaron de que las pesquisas también han llevado a arrestar a otras dos personas –dos hombres de 30 y de 21 años de edad– como presuntas responsables de un delito de encubrimiento. En su caso, fueron puestas en libertad con cargos.

Mientras uno de los dos principales sospechosos permanece en los calabozos de la Comisaría Provincial, los agentes del Grupo de Homicidios, que son quienes se han hecho cargo del caso, siguen trabajando para localizar y detener a la otra persona que también está considerada presunta autora material de la muerte del joven de 22 años.

En calle Lazcano

Los hechos que han provocado esta investigación policial sucedieron sobre las cuatro de la madrugada del jueves al viernes en la calle Lazcano, una perpendicular de Comedias, en pleno Centro de la ciudad. El joven se encontraba celebrando su cumpleaños con unos amigos y, al parecer, salió de un bar de copas junto a uno de ellos para tomar el aire. En la puerta se estaba produciendo una acalorada discusión entre unos jóvenes –por causas que aún no han trascendido– que estaban llegando ya a las manos. Según las primeras investigaciones policiales, la víctima y su amigo les habrían hecho algún comentario conminándoles a que no se pelearan, ya que «estaban de fiesta». Parece ser que no se conocían de nada y que tanto el agredido como su acompañante eran ajenos a esa situación.

La investigación apunta a que los jóvenes aparcaron la discusión y dos de ellos abordaron a la víctima, a la que propinaron varios golpes en la cabeza. El joven salió despedido como consecuencia del violento ataque, que le hizo caer sobre una fachada. A partir de ahí, perdió el conocimiento.

Varias personas comenzaron a asistirlo mientras telefoneaban a los servicios de emergencias sanitarias para pedir ayuda ante la evidente gravedad de la situación. Pese a ello, el personal médico que se desplazó al lugar de los hechos consiguió reanimarle y estabilizarle después de que sufriera una parada cardiorrespiratoria.

Sin embargo, el joven ingresó en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Clínico de la capital con una importante lesión en la cabeza de la que no consiguió recuperarse. Horas más tarde fallecía en el centro hospitalario.