Filtran la última foto de Diana Quer con una amiga y una pista desconocida

El sobreseimiento del caso que intenta esclarecer el paradero de Diana Quer ha derivado en la difusión de ciertos aspectos claves en la investigación. El secreto de sumario quedó levantado a finales de la pasada semana cuando el juez de instrucción del Juzgado número 1 de Ribeira decidió el archivo provisional. Ha trascendido la última imagen de la joven, tomada horas antes de su desaparición, al tiempo que se investiga la información que revela el móvil de la joven. Mientras, el equipo especializado que se encuentra inmerso en la investigación centra esfuerzos en impedir que se difundan aspectos de suma relevancia con respecto al caso.

La instantánea muestra a Diana Quer junto a una amiga. Un selfie en el que aparecen las dos sólo de rostro y que se tomó con el terminal de la otra joven. La fotografía, que recoge 'La Voz de Galicia', fue remitida a la Guardia Civil desde el mismo momento en que se supo que buscaban a la madrileña. Consta en el sumario. Según recoge ‘La Vanguardia’, citando a fuentes al corriente de las pesquisas, es la única que existe de ella de aquella noche. No sirvió para mucho.

En las últimas horas, y tras ocho meses de ausencia, la madre de Diana Quer, Diana López Pinel, publicó en su perfil de Facebook tres imágenes en las que aparece la desaparecida. Su intención es que no se la olvide. Sobre la investigación, no termina de entender la decisión del juez de archivar el caso. Dijo respetar la misma pero no compartirla.

Mientras tanto, los investigadores siguen trabajando para conocer qué sucedió con Diana Quer. Fuentes de la Guardia Civil se han mostrado esperanzados de cara a la resolución: “La encontraremos”. Han comunicado a los padres la importancia de contener en el juzgado el sumario para frenar su difusión, ya que se incluyen demasiadas pistas sobre cómo se está llevando a cabo la investigación.

La pista fundada de Algeciras que acabó siendo desestimada

Según recoge ‘La Razón’, los especialistas han analizado más de dos millones de números de teléfono, se han reunido con cuatro centenares de personas de interés y han comprobado unos 1500 vehículos que circularon por la autovía sobre la ría de Arousa. En todo este tiempo, el caso ha sufrido varios altibajos. En octubre una compañía de teléfonos informó a las autoridades de que el iPhone 6s de Diana Quer se encontraba activo en Algeciras.

La tensión fue máxima ante tal información. Se comprobó el número de la tarjeta vinculada al aparato y correspondía a un hombre de mediana edad, con antecedentes por tráfico de drogas. Incluso comprobaron que poseía un barco y que había estado navegando por las aguas de Galicia en las fechas en que desapareció la madrileña. Una delegación de la Unidad Central Operativa (UCO) decidió poner rumbo hasta la provincia de Cádiz.

Justo antes de salir, la misma compañía les informó que se habían equivocado al facilitarles el dato. No se trataba del teléfono de Diana Quer, que llegó en este estado a los laboratorios donde iba a ser sometido a análisis. La investigación sigue abierta.