Esperanza Aguirre dimite por «no haber vigilado» a Ignacio González

Tres días después del encarcelamiento de Ignacio González, Esperanza Aguirre ha anunciado su dimisión como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid. La expresidenta madrileña ha esgrimido el mismo argumento que le llevó a renunciar al liderazgo del partido en la región en febrero de 2016. “Este auto y prisión no son una prueba definitiva contra él, pero sí demuestran que yo no vigilé todo lo que debía”, ha admitido en una comparecencia pública en la que, en esta ocasión, no ha admitido preguntas.

Su relación con González, en prisión cautelar por el presunto saqueo del Canal de Isabel II, comenzó, como ella misma ha admitido, en los años ochenta. Y desde entonces le ha acompañado en su paso por los gobiernos de José María Aznar y en el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. “Ha sido una persona de mi máxima confianza”, ha reconocido.

Aguirre comunica a Rajoy su decisión en un SMS Esperanza Aguirre ha comunicado al presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, su decisión de dimitir como portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, en un mensaje de texto enviado por el móvil. Según han confirmado fuentes populares, Aguirre no ha llamado a Rajoy, que se encuentra de visita oficial en Brasil, pero sí le ha comunicado su decisión en un SMS al móvil. Además, personal de confianza de Aguirre ha comunicado a la dirección nacional la decisión de la dirigente popular y lo ha hecho poniéndose en contacto con el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo. En ambos casos Aguirre ha transmitido estos mensajes antes de su comparecencia pública ante los medios de comunicación, en la que ha hecho pública su decisión de dejar el cargo de concejala y portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

Cuando la semana pasada estalló la 'operación Lezo', en el PP muchos vieron confirmadas sus sospechas. El runrún sobre supuestas irregularidades venía de lejos. También Aguirre tuvo constancia de ello. Según fuentes populares, fue en el año 2014 cuando el exalcalde de Leganés, Jesús Gómez, comunicó a la presidenta y a la cúpula nacional que González tenía una cuenta en Suiza. Pero la hasta ahora portavoz en el Ayuntamiento madrileño se retrotrae a los tiempos de su mandato, cuando informaciones periodísticas apuntaban a posibles delitos. “Le pedí explicaciones y me las dio en privado de manera exhaustiva, y ahora me siento engañada y traicionada. No vigilé más”, ha confesado Aguirre.

A su entender, la dimisión es lo que le corresponde “por no haber vigilado a Ignacio González, por no haber descubierto antes lo que ahora, después de años de investigación, han descubierto la Guardia Civil y el juez”. “Yo tengo como norma de conducta no eludir nunca mis responsabilidades”, ha sentenciado dando media vuelta y abandonando el atril en la sede municipal de su partido.

Aguirre ha dejado, además, una reflexión, puede que incluso de carácter interno, sobre un “problema central” en la política. “Para luchar contra la corrupción no es suficiente la acción de la justicia, siempre rigurosa, pero demasiado lenta para las legítimas exigencias de los ciudadanos españoles -ha reprochado-; los ciudadanos tienen derecho a exigir que los políticos asumamos todas nuestra responsabilidad con dignidad, sin dilaciones y sin excusas”.