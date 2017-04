La comisión sobre la 'policía política' entra en coma pero la mantendrán con vida hasta diciembre

Un solo acuerdo tras dos horas de acaloradas discusiones: ampliar la comisión de investigación sobre la policía política hasta diciembre, cuando debía acabar en mayo. Y nada más. PP, PSOE y Ciudadanos han unido sus votos (y sus abstenciones) para vetar que comparezcan ya los principales comisarios bajo sospecha por haber sido la punta de lanza del Ministerio del Interior contra los adversarios políticos, tal y como pedían los grupos catalanes y Podemos.

'Populares', socialistas y miembros de la formación naranja han hecho valer su mayoría y aplazar todos los trabajos a la espera, alegan, de que el Ministerio del Interior remita la documentación que todavía no ha entregado al órgano parlamentario. La reunión de la comisión ha sido muy tensa, ante la negativa de los socialistas de respaldar la citación ya de los comisarios implicados en esta trama policial.

Tampoco ha salido adelante la propuesta del PSOE apoyada por Ciudadanos de llamar ya a Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía, mientras llegaba la documentación. Catalanes y Podemos han entendido que no tenía sentido circunscribir a Cosidó las comparecencias, por lo que los votos en contra del PP han impedido que el máximo responsable del CNP desfile por el Congreso.

PSOE y Ciudadanos pedían a Cosidó

El PSOE, pieza clave a la hora de fijar el alcance de esta comisión, había pedido que declarase Cosidó, pues fue director general de la Policía durante la época en la que supuestamente funcionó la camarilla antiindepentista. Los socialistas, no obstante, no querían por el momento ir más allá.

Según fuentes cercanas a la reunión de la preparación de trabajos, que se ha celebrado este mismo martes, el mayor grupo de oposición por ahora se había mostrado contrario a citar a los comisarios supuestamente implicados en la 'policía política', tal y como reclamaban los grupos catalanes y Podemos.

El PSOE había argumentado que no tomaría una decisión sobre la citación de esos mandos policiales, cuyo testimonio aparece a priori como clave, hasta que el Ministerio del Interior no enviase a la comisión la documentación que le fue requerida y que no ha sido remitida todavía.

Entre los papeles que el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido no ha entregado están, entre otros, las órdenes de servicio emitidas por el exnúmero 2 de la Policía, Eugenio Pino, supuesto cabecilla de la camarilla policial bajo sospecha. Tampoco han sido entregados los informes elaborados por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), la unidad usada para realizar investigaciones fuera del control judicial.