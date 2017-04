El giro decisivo sobre el secreto del caso Diana Quer

El próximo sábado 22 de abril se cumplirán ocho meses desde que se perdiera el rastro de Diana Quer si no hay un brusco giro de los acontecimientos. Ahora, ha trascendido la intención del Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira de poner fin al secreto de sumario toda vez que espire la enésima prórroga otorgada. Eso sucederá este jueves día 20. Una decisión que no está tomada aún, pero toma fuerza al no existir nuevas diligencias que incluir en el mismo y al valorar el tiempo transcurrido desde la desaparición.

Así lo confirman fuentes próximas a la investigación a ‘ABC’. El juez Félix Isaac Alonso podría decidir no prorrogar por séptima vez el secreto de sumario, situación que conocen los efectivos de la Policía Judicial de La Coruña. Según indica citado medio, la labor del juez en el caso llegó incluso a reuniones semanales con los equipos responsables de la investigación abierta para esclarecer dónde está Diana Quer.

Además, se desmiente con rotundidad la versión que apuntaba hacia aquellas tensiones entre el juez y los propios agentes ante la falta de progresos en el caso. Hay una infinidad de relatos sobre la mesa, entre los cuales se encuentran aquellos sospechosos que podrían relacionar la situación con el narcotráfico. También están las imágenes de las cámaras de seguridad y los números de aquellos teléfonos móviles que siguieron idéntica ruta al de Diana Quer. Un catálogo que plantea muchas incógnitas aún sin resolver.

Han sido ocho meses cargados de incógnitas donde los responsables se han visto en la obligación de regresar sobre sus pasos en varias ocasiones. Sólo existe una prueba física y es el móvil de Diana Quer, localizado en las aguas de la ría de Arousa, a los pies del viaducto que establece la conexión entre A Pobra do Caramiñal y Taragoña. Un terminal que apenas aportó datos relevantes a la investigación.

Sea como fuere, hasta el próximo jueves no se conocerá cuál es la decisión final del juez instructor del caso de la joven. De prorrogar de nuevo el secreto de sumario, sería la séptima vez consecutiva. Sólo un nuevo avance que desbloqueara la situación podría aumentar el plazo del mismo.